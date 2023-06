Erkältungssymptome trotz Hitze? Wie kalt die Klimaanlage eingestellt sein darf

Teilen

Eine Erkältung im Sommer? Auch die Luft aus der Klimaanlage kann dafür sorgen, dass Halsschmerzen auftreten. Wie es dazu kommt und was hilft.

Frankfurt – Bei den aktuellen Temperaturen kann sich jeder glücklich schätzen, der eine Klimaanlage besitzt. Die immer extremeren Hitzewellen werden auch in Deutschland immer mehr zu einer Gefahr für die Gesundheit. Zukünftig soll ein nationaler Hitzeschutzplan die Bevölkerung vor den Folgen bewahren – zu denen sogar ein hitzebedingter Tod zählt. Doch auch die kühle Luft aus Klimaanlagen kann für gesundheitliche Beschwerden sorgen.

Um bei der extremen Hitze nicht auf sie verzichten zu müssen, gilt es einiges zu beachten. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, was genau im Körper passiert, wenn der Hals nach einer Nacht in klimatisierter Luft kratzt. Denn hinter den Symptomen steckt nicht unbedingt eine Erkältung. Sie können auch auf eine schwerwiegendere Krankheit hindeuten.

Abkühlung bei Hitze mit Folgen: Wie die Klimaanlage uns krank machen kann

Da Erkältungssymptome wie Halsschmerzen bei der Benutzung von Klimaanlagen keine Seltenheit sind, wurden die Auswirkungen von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung auf die menschliche Gesundheit von einem internationalen Forschungsteam in einer Studie untersucht. Unter anderem wurden ihr Einfluss auf die Arbeits- und kognitive Leistungsfähigkeit sowie das Infektionsrisiko beobachtet. Doch es gibt auch Möglichkeiten, wie man die Abwehrkräfte mit einfachen Hausmitteln stärken kann.

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass zu niedrige Temperaturen tatsächlich das Risiko erhöhen, eine Krankheit – etwa eine Erkältung –zu entwickeln. Bei zu hohen Temperaturen hingegen steigt das Risiko von unspezifischen Symptomen, die an eine Erkältung erinnern können, aber nicht durch Krankheitserreger verursacht werden, sondern durch die Luft aus der Klimaanlage. Dazu gehören zum Beispiel trockene Augen und Atemwegsprobleme.

Hitze durch Klimaanlage bekämpfen: Wie kalt die Luft sein darf

Die kognitive Leistung und die Arbeitsleistung sind demnach bei gemäßigtem oder kaltem Klima zwischen 22 Grad und 24 Grad Celsius optimal. Bei niedrigen Temperaturen bestehe außerdem ein erhöhtes Infektionsrisiko, da sich Viren hier noch wohler fühlen. Doch nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit beeinflusst unser Wohlbefinden maßgeblich.

Erkältungssymptome trotz Hitze? Wie kalt die Klimaanlage eingestellt sein darf. (Symbolbild) © PantherMedia / tommaso1979

Eine niedrige Luftfeuchtigkeit in Innenräumen führt laut den Studienergebnissen schnell dazu, dass Augen und Atemwege austrocknen. Das führt dann zu den häufigsten schleimhautbedingten Symptomen, wie trockene und müde Augen. Die Befeuchtung trockener Innenraumluft kann diese Symptome lindern und auch Ermüdungserscheinungen verringern. Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent bei mäßiger Kühlung der Luft soll demnach optimal für die Gesundheit, die Arbeitsleistung und die Verringerung des Infektionsrisikos sein.

Krank trotz Hitzewelle: Warum die Klimaanlage ein Risiko birgt

Wenn die Schleimhäute erst einmal trocken und gereizt sind, haben es auch Krankheitserreger leichter, uns tatsächlich krankzumachen. Ein zu großer Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen ist daher nicht zu empfehlen. HNO-Facharzt Bernhard Junge-Hülsing erklärt gegenüber dem Lifestylemagazin Men‘s Health, man betrete im Sommer häufig „aufgeheizt und verschwitzt“ Räumlichkeiten, die im Grunde zu stark heruntergekühlt würden.

Der Temperaturschock fühle sich im ersten Moment zwar gut an, berge aber auch ein Risiko. „Dadurch kommt es zu der sogenannten Verdunstungskälte: Der Schweiß auf der Haut, der schon dazu dient, den Körper zu kühlen, und die dann noch niedrigen Raumtemperaturen lassen den Körper noch schneller auskühlen. Und ein ausgekühlter Körper schwächt das Immunsystem, was ihn wiederum anfälliger für Infektionen macht, da dadurch Viren weniger gut abgewehrt werden können“, so der Mediziner.