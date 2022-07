Wenn der Arbeitsplatz zur Sauna wird - Tipps für die Arbeit im Büro

Von: Stella Henrich

Schweißtropfen auf der Stirn, Achselnässe im ordentlich gebügelten Hemd und die Füße qualmen im Lederschuh. Was kann der Arbeitnehmer bei diesen heißen Tagen im Büro tun, um sich vor Hitze zu schützen?

München ‒ Eigentlich heißt es ja immer „Wer nicht schwitzt beim Arbeiten, ist unterfordert.“ Es soll aber auch Menschen geben, die grundsätzlich nicht schwitzen können - ob bei der Arbeit oder im Ruhezustand. Doch den meisten Beschäftigten dürfte bei den gegenwärtigen Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius - allein der Gedanke daran - die Schweißperlen auf die Stirn treiben. In Bayern allein werden bis zu 40 Grad am morgigen Dienstag erwartet.

Wer im Homeoffice sitzt, ist da eindeutig im Vorteil. Schnell mal die Füße im kalten Wasser gekühlt, eine kurze Hose und ein freier Oberkörper im häuslichen Arbeitszimmer reichen. Sieht ja keiner, dass der Arbeitnehmer wenig bekleidet vor dem Computer sitzt und telefoniert. Nun, was aber ist mit denen, die im Büro mit hitzestrahlenden Geräten sitzen und die Klimaanlage sich nicht vernünftig regulieren lässt? Selbst das geöffnete Fenster bläst nur einen warmen Luftzug durch das Büro. Lässt sich so überhaupt noch ein vernünftiger Gedanke machen?

Hitzeschock am Arbeitsplatz: Hohe Temperaturen gefährden Gesundheit

„Hitze am Arbeitsplatz kann nicht nur unerträglich sein, sondern auch die Gesundheit belasten. Konzentration und Leistungsfähigkeit lassen nach, Kopfschmerzen und Übelkeit sind oft die Folgen“, sagt die IG Metall mit Blick auf Arbeiten unter derzeitigen Bedingungen. Die Gewerkschaft empfiehlt daher ganz praktische Tipps, die Beschäftigte tun können, um sich vor Hitze am Arbeitsplatz zu schützen.

Leichte und bequeme Kleidung sowie luftdurchlässige Schuhe tragen. Diese Garderobe erleichtert das Schwitzen und verringert die Hitzebelastung. Der Körper verliert durch Schwitzen viel Flüssigkeit. Daher zwei bis drei Liter trinken. Handgelenke mit kaltem Wasser benetzen. Das kühlt kurzfristig. Regelmäßig Kurzpausen, je nach Raumtemperatur, bis zu 15 Minuten einlegen. Signale des Körpers beachten. Bei Unwohlsein kühlere Bereiche aufsuchen. Die Raumtemperatur sollte maximal sechs Grad Unterschied zur Außentemperatur haben.

Hitzeschock am Arbeitsplatz: Arbeitgeber sollte Vorkehrungen treffen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern weist Arbeitgeber bei über 30 Grad am Arbeitsplatz daraufhin, tätig zu werden. Es gebe zwar keine Vorschriften, aber die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) sieht vor, bei dieser Hitze Rollos runterzulassen, über Nacht durchzulüften, den Arbeitnehmern Getränke anzubieten, Ventilatoren zur Verfügung zu stellen und eventuell die Arbeitszeiten zu ändern. So könnten Arbeitnehmer zum Beispiel früher mit der Arbeit beginnen als gewöhnlich.

Bei Temperaturen über 35 Grad muss der Arbeitgeber eingreifen, indem er Pausen in kühleren Räumen organisiert. Keinesfalls sollte allerdings der Arbeitnehmer an heißen Tagen selbst „hitzefrei“ nehmen. Das verstoße gegen den Arbeitsvertrag, so die IHK. Wenn die Sonne aber direkt auf ihren Arbeitsplatz knallt, muss das Unternehmen dafür sorgen, dass die Gesundheit des Beschäftigten nicht gefährdet ist. In Einzelfällen gibt es dann sogar hitzefrei.

