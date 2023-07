Gefahr durch Hitze: Wasser ist nicht die beste Wahl - was Sie stattdessen trinken sollten

Von: Sandra Sporer

Bei Hitze sollte man viel zu trinken. Wasser ist dabei nicht immer die beste Wahl, denn der Körper braucht an heißen Tagen nicht nur mehr Flüssigkeit.

München – Eine Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. An heißen Tagen will man oft nichts mehr als etwas Abkühlung. Da greift man gerne zu einer kühlen Limonade oder einem Eistee als Erfrischung. Wer seinen Körper optimal bei den hohen Temperaturen unterstützen will, sollte von zuckerhaltigen Getränken allerdings die Finger lassen. Es gibt bessere Alternativen, die dem Körper neben Flüssigkeit noch andere, wichtige Stoffe zuführen.

Darum sollte man im Sommer nicht nur Mineralwasser trinken

An sich spricht nichts dagegen, bei Hitze zu kaltem Leitungs- oder Mineralwasser zu greifen. Es ist kalorien- und zuckerfrei und eignet sich gut, um den Flüssigkeitsbedarf des Körpers zu decken. Wer ungern pures Wasser trinkt, dem rät die Verbraucherzentrale, es geschmacklich mit Obst oder Kräutern aufzupeppen.

Bei Hitze ist es wichtig, viel zu trinken. Wasser ist dabei eine gute Wahl, aber nicht immer die beste. © IlluPics/IMAGO

Die hohen Temperaturen wirken sich aber nicht nur auf unseren Flüssigkeitshaushalt aus. Auch andere Nährstoffe braucht unser Körper an heißen Sommertagen in größeren Mengen. Zum Beispiel Elektrolyte wie Magnesium, Natrium, Kalzium und Kalium. Sie gehen uns nämlich beim Schwitzen verloren.

Sportdrinks enthalten beispielsweise besonders viele Elektrolyte. Wer es natürlicher mag, kann auch einen Liter Wasser mit einer kleinen Prise Salz mischen und nach Geschmack noch O-Saft und einen Spritzer Zitrone hinzufügen. Wer aufgrund der Hitze, Sport oder einer schweißtreibenden Arbeit viel geschwitzt hat, kann damit seinen Elektrolythaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen.

Diese Getränke sind bei Hitze ebenfalls empfehlenswert

Neben Wasser gibt es noch weitere Getränke, die sich an heißen Tagen gut als Erfrischung eignen. „Gute Durstlöscher im Sommer sind zucker- und energiefreie bzw. -reduzierte Getränke“, schreibt das DGE. Also Getränke, die möglichst wenig Zucker und wenig Kalorien haben. Zum Beispiel:

Fruchtschorlen

Warme Früchte- oder Kräutertees

Kokosnusswasser

Von diesen Getränken sollte man die Finger lassen

Neben Limonaden und Eistees, eignen sich auch Kaffee, Schwarz- und Grüntee nicht, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Denn sowohl Koffein als auch Teein kurbeln den Kreislauf noch weiter an, was auch das Schwitzen fördert. Kaffee ist zudem harntreibend und sorgt so dafür, dass wir noch mehr Flüssigkeit verlieren.

Alkohol ist in Sachen Flüssigkeitshaushalt auch keine Hilfe, da er dem Körper Wasser entzieht. Ein kompletter Verzicht ist in beiden Fällen nicht nötig. Es kann aber sinnvoll sein, den Konsum im Sommer zu reduzieren.

Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und hilft deshalb nicht, den Flüssigkeitsbedarf des Körpers zu decken. © Dasha Petrenko/Zoonar/IMAGO

Das wichtigste bei Hitze ist, ausreichend zu trinken

Allen voran sollte man darauf achten, dass man nicht zu wenig trinkt. Der Verein Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt an, dass ein gesunder Erwachsener pro Tag 1,5 Liter trinken sollte. Bei hohen Temperaturen sollte man allerdings mehr trinken. „Bei Hitze dürfen es bei Gesunden ruhig 3 Liter und mehr sein“, schreibt die DGE.

Es hilft übrigens nicht, viel auf einmal zu trinken. Wer optimal hydriert sein will, sollte regelmäßig über den Tag verteilt kleine Mengen trinken. Bei großer Hitze sollte man auch die eigene Wohnung bestmöglich kühlen – hierfür gibt es einige nützliche Tipps. (sp)