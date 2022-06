Hitzewelle in Hamburg: Was tun bei Sonnenbrand und Sonnenstich?

Ein Sonnenbrand kann fies sein. Aber was hilft wirklich? © agefotostock/Imago

Die Wirkung der Sonne wird von vielen Menschen unterschätzt. So gefährlich sind Sonnenbrand und Sonnenstich wirklich und das können Sie dagegen tun.

Hamburg – Das Wetter in Hamburg spielt aktuell verrückt und soll im Juni 2022 richtig heiß werden. Da kann es schon mal passieren, dass man sich unfreiwillig eine Verletzung durch UV-Strahlung zuzieht.

Was Sie im Detail am besten bei Sonnenstich oder Sonnenbrand tun, verrät 24hamburg.de.

Ein Sonnenbrand ist eine Entzündung der Haut, hervorgerufen durch die UV-Strahlung der Sonne. Wenn Sie die Verbrennung bemerken, sollten Sie als erstes sofort aus der Sonne gehen. Ein Sonnenstich hingegen tritt meist erst Stunden nach der Sonneneinstrahlung auf. Es handelt sich dabei um einen Wärmestau im Kopf und eine dadurch auftretende Reizung der Hirnhäute. Typische Symptome sind starke Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, ein geröteter heißer Kopf und Nacken, Schlappheit, Übelkeit und Erbrechen, Schwindel oder Bewusstseinsstörungen wie Verwirrtheit, eine erhöhte Körpertemperatur.