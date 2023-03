Rentner gibt sich als „tattriger, gebrechlicher Greis“ und überlistet Telefon-Betrüger

Von: Michelle Mantey

Teilen

Telefon-Betrüger haben es vor allem auf Rentner abgesehen und geben sich meist als Enkel aus. Nun überlistet ein Rentner die Betrüger dank Schauspielkunst.

Hamburg – Der Enkeltrick ist eine beliebte Betrugsmasche, um Rentnern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch der Rentner Bruno Schmaus erkannte den Betrug und drehte sprichwörtlich den Spieß einfach um. Schaums war früher mal Laiendarsteller und spielte nun für die Betrüger die Rolle eines alten tattrigen Mannes. Dabei wurde er laut RTL nicht zum ersten Mal Opfer eines Telefon-Betrugs.

Dass Menschen auf Betrugsmaschen hereinfallen, ist keine Seltenheit. Erst vor wenigen Tagen verlor ein Mann Tausende Euro an eine vermeintliche Soldatin. Bruno Schmaus wurde bereits drei Mal von Betrügern angerufen. Mittlerweile warnt sogar die Rentenversicherung Senioren vor Betrugsmaschen. Der letzte Vorfall ereignete sich laut RTL im Februar. Schmaus saß gerade mit seinem Sohn zusammen, als plötzlich das Telefon klingelte. Am Telefon sprach ein Mann, der vorgab, sein Sohn zu sein. Er habe eine Frau mit Kind überfahren und sitze nun im Gefängnis. Um wieder freizukommen, benötige er dringend 150.000 Euro.

Rentner überlistet durch Schauspieltalent Telefon-Betrüger

Bruno Schmaus beginnt wie in früheren Zeiten zu schauspielern. Er spielte einen Ohnmachtsanfall vor und jammerte laut um seinen armen Sohn. Gemeinsam mit der Polizei packte er einen Beutel, der jedoch nicht mit Schmuck, sondern Nüssen gefüllt war. Als die Betrügerin ihre Beute abholen wollte, konnte sie von der Polizei geschnappt werden.

Telefon-Betrüger versuchen Geld von Rentner zu erbeuten, doch er erkennt den Betrug und führt sie sprichwörtlich aufs Glatteis (Symbolbild) © Fotostand/IMAGO

Im Jahr 2014 gab sich ein Anrufer als sein Sohn aus, erzählte Schmaus RTL. Er sagte ihm, er wolle eine Wohnung in München kaufen und brauche dringend Bargeld. Über zwei Stunden schlüpfte er in die Rolle eines dementen Rentners. Da er vermutete, dass die Täter sich in der näheren Umgebung befanden, rief er die Polizei und hoffte, die Täter, können auf frischer Tat gefasst werden. Doch leider war von ihnen weit und breit keine Spur.

Nur wenige Wochen später klingelte das Telefon erneut. 35.000 Euro möchte seine vermeidliche Tochter für eine Wohnung in München haben. Nun ist Bruno Schmaus Schauspieltalent erneut gefragt. Während er die Betrügerin am Festnetztelefon in ein Gespräch verwickelte, rief er unbemerkt mit seinem Handy die Polizei. Mit Erfolg: Die Polizei nahm die 17-Jährige fest, als sie gerade auf dem Weg war, um das Geld zu holen.

Das können Rentner bei Anrufen von Telefon-Betrügern tun

Auch wenn die Betrüger in seinem Fall geschnappt werden konnten, so erlebt die Polizei immer wieder, dass viele Rentner auf diesen Enkeltrick hereinfallen. Zuletzt versuchten Betrüger mithilfe der Energie-Pauschale Daten von Senioren zu erfahren. Sie gaben sich als Rentenversicherung aus und erfragten nach Kontodaten. Deshalb empfiehlt die Polizei Nordrhein-Westfalen folgende Vorgehensweise bei Anrufern, die Geld fordern oder persönliche Daten erfragen:

Bei Unsicherheit besser auflegen

Verwandte und Freunde zurückrufen, um sicherzustellen, ob diese auch wirklich am Telefon waren

Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben

Besser sofort die Polizei anrufen

Sofort Anzeige bei der Polizei erstatten

Bruno Schmaus kann mittlerweile über die Vorfälle lachen und ist froh, der Polizei geholfen zu haben. Und vielleicht wird das nicht der letzte Betrüger sein, den Bruno der Polizei ausliefert. (mima)