Coca-Cola kündigt höhere Preise an - Mischgetränk fliegt aus dem Sortiment

Von: Stella Henrich

Teilen

Der größte Getränkehersteller Deutschlands, Coca-Cola, sortiert aus und kündigt Preiserhöhungen für Mitte 2023 an. Was das mal wieder für die Verbraucher in Supermärkten und Discountern bedeutet, lesen Sie hier.

München ‒ Bei Rewe fehlen Schokoriegel von Mars, Sheba und Whiskas fürs Tier und Corn Flakes von Kellogg’s. Bei Lidl wurden bereits Marken von Müllermilch und Beweisdorfs Nivea aussortiert. Bei Kaufland können Kunden nur noch Restbestände von Ritter Sport kaufen und Getränkehersteller Coca-Cola hat seine Lieferungen an Edeka schon seit langem eingestellt. Davon sind neben der gleichnamigen Limonade, auch weitere Marken des Unternehmens wie Sprite, Fanta oder Fuze Tea betroffen.

Der Verkaufsspruch „Der Kunde ist König“ ist längst hinfällig. Beim Einkaufen schauen die Verbraucher immer häufiger in leere Regale, suchen vergeblich nach ihrer Lieblings-Schokolade und ihrem Lieblingsgetränk in Supermärkten und Discountern. Schuld daran sind Preisstreitigkeiten zwischen Herstellern und dem Einzelhandel. Nun berichtet die Lebensmittel Zeitung (LZ), Coca-Cola wolle im neuen Jahr aller Voraussicht nach die Preise erneut erhöhen. Welche Auswirkungen das auf das Sortiment im Handel haben könnte, lässt sich im Moment noch nicht vorhersagen. Doch soviel steht fest, die Ankündigung dürfte erneut für Ärger im deutschen Einzelhandel sorgen.

Coca-Cola sortiert aus: Alkoholisches Mischgetränk der Marke Topo Chico fliegt im Handel raus

Neben Preiserhöhungen hat der Getränkehersteller Coca-Cola jetzt auch angekündigt, das beliebte Mischgetränk der Marke Topo Chico in Deutschland vom Markt zu nehmen. Das alkoholische Dosengetränk kommt hierzulande bei den Kunden offenbar nicht gut an. Der Vertrieb wird eingestellt, berichtet die LZ. Verbraucher in Großbritannien und Niederlanden scheint es zu schmecken, Topo Chico soll es dort zumindest weiterhin für die Freunde von Mischgetränken geben. Dafür soll hierzulande im kommenden Jahr die trinkfertige Kombination aus Whiskey und Cola auf den Markt kommen.

Leere Regale im Supermarkt. Ein Schild weißt die Kunden darauf hin, dass Coca Cola die Belieferung aller Edeka Märkte seit dem 1. September eingestellt hat. (Symbolbild) © Marc John/imago

Coca-Cola hat sich zuletzt mit der Supermarktkette Edeka über Preiserhöhungen gestritten. Mit der Konsequenz: Der Streit landete vor Gericht. Nun gibt es offenbar eine Einigung zwischen dem Getränke-Riesen und dem Händler. „Bestellungen der Edeka nehmen wir seit heute wieder an, erste Auslieferungen erfolgen dann am Anfang der kommenden Woche“, zitiert die LZ eine Sprecherin von Coca-Cola am heutigen Freitag (25. November). Die Nachricht dürfte vor allem die Kunden freuen. Aber auch bei Edeka für Erleichterung im derzeitigen Weihnachtsgeschäft sorgen. Denn nun besteht die Chance, dass Kunden schon bald wieder Coke, Fanta und Co. in den Regalen wiederfinden.