Hohlraumdübel richtig entfernen - ein Fehler und die Wand ist kaputt

Teilen

Zuhause selbst reparieren und hämmern macht Spaß. Doch man sollte wissen, wie es funktioniert.(Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Wer einen Dübel aus seiner Trockenbauwand entfernt, sollte achtgeben. Meist sind es Hohlraumdübel. Die zu entfernen ist etwas kniffelig. Wer zu rabiat vorgeht, kann viel kaputtmachen.

München - Heimwerker oder Handwerker, die ein Regal aufhängen möchten, dürften üblicherweise mit dem klassischen Spreizdübel arbeiten. Loch in die Wand bohren, Dübel reinschieben, Schraube reindrehen - fertig. Bei Hineindrehen der Schraube spreizt sich der Dübel auf. Mit einer Art Widerhaken drückt er sich seitlich gegen die Wand. Schraube und Dübel sitzen fest in der Wand, Regal darf aufgehängt werden. Anders ist es bei Trockenbauwänden. Die Dübel funktionieren anders und lassen sich - im Gegensatz zu den normalen Dübeln - nicht so einfach entfernen. Dübel, Schrauben und alles andere fürs Heimwerken gibt es in Baumärkten wie Obi.

Hohlraumdübel richtig einsetzen und entfernen - dann bleibt die Wand ordentlich

Sind der normale Dübel samt seiner Schraube irgendwann überflüssig, lässt sich die Combo einfach entfernen. Schraube herausdrehen, Spannung des Dübels lockert sich. Mit einer Zange ist er dann ganz einfach herauszuziehen. Beim Hohlraumdübel ist der Mechanismus ein anderer. Und somit funktioniert das Entfernen ebenfalls anders.

Bei einer Trockenbauwand ist hinter der Gipskartonplatte ein Hohlraum. Ein normaler Spreizdübel könnte sich nicht verankern. Er würde einfach wieder herausrutschen. Daher kommt der sogenannten Hohlraumdübel ins Spiel. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. In der Regel funktioniert es so: Loch bohren, Dübel einsetzen und Schraube eindrehen. Beim Eindrehen bildet das Gewinde eine Art Anker im Hohlraum hinter der Wand. Die Last eines aufgehängten Gegenstandes verteilt sich großflächiger. Das Bohrloch bricht nicht aus und ist stabiler.

Einen Hohlraumdübel richtig aus der Wand entfernen

Wer eines fernen Tages Schraube und Dübel nicht mehr benötigt und aus der Wand heraushaben möchte, sollte nicht drehen und ziehen. Der Dübel wäre zwar aus der Wand. Doch als unschönes Ergebnis wäre ein Einbruch in der Trockenbauwand. Zuerst ist der Ankermechanismus ist zu deaktivieren. Eigentlich nicht schwierig, wenn man weiß, wie das funktioniert:

Schraube herausdrehen.

Eine Schraube mit demselben Durchmesser in das Lochdrehen, die allerdings gut zwei Zentimeter länger ist.

Drehen, bis sie noch ca. zwei Zentimeter aus dem Dübel ragt.

Als nächstes mit einem Hammer auf den Schraubkopf schlagen. So werden die Stränge grade gedrückt und der Ankermechanismus deaktiviert.

Mit einer Zange lassen sich Schraube samt Dübel mit leichten Drehbewegungen aus dem Bohrloch ziehen.

Hohlraumdübel entfernt, Wand kaputt - Plan B kann auch funktioniern

Gestaltet sich das Thema Dübel entfernen schwierig und ist ein größeres Loch in der Wand als Ergebnis unvermeidbar, könne man ihn auch in der Wand stecken lassen, rät Baumarktgigant Obi. „Schaut der Dübel ein wenig aus dem Loch, greifst du zum Cuttermesser. Schneide den Dübel vor dem Füllen so ab, dass er nicht mehr übersteht.“ Alternativ könne er auch mit einem Hammer vorsichtig weiter in die Wand versenkt werden. Dann das Loch samt Dübel mit Spachtelmasse auffüllen und spachteln. Anschließend die Wand noch streichen und prompt dürfte von dem Dübel nichts mehr zu sehen sein.