Honig kann für Babys lebensgefährlich werden

Von: Laura May

Teilen

Durch Sporen eines Bakteriums kann Honig für Kleinkinder zur Gefahr werden – Ärzte warnen vor Säuglingsbotulismus.

München – Das Naturprodukt Honig gilt gerade bei Erkältungen als Heilmittel. Für Kleinkinder unter einem Jahr kann er jedoch zur Lebensgefahr werden. Honig, Ahorn- oder Maissirup enthalten immer wieder Sporen von Bakterien, die bei Babys etwa Atemnot oder Lähmungen hervorrufen können.

Honig: Bakterien können für Babys lebensgefährlich sein

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Honig als Naturprodukt Sporen des Bakteriums Clostridium botulinum enthält, so geht es aus einem Bericht von Ökotest hervor. In bestimmten Fällen können diese Sporen Gifte entwickeln, die wiederum den sogenannten Säuglingsbotulismus bei Babys auslösen. Diese Gefahr tritt nur bei Bienenhonig, Ahorn- und Maissirup in Reinform auf, nicht bei kleineren Mengen Honig etwa in gesüßter Kindernahrung.

Honig kann für Babys lebensgefährlich sein. © Franziska Gabbert/dpa

An diesen Symptomen erkennen Sie Säuglingsbotulismus:

Atemnot: Die Kinder bekommen schwer Luft, röcheln und schnarchen und können ihren Kopf kaum selbst halten

Schwache Reflexe: Speichel tropft aus dem Mund, die Kinder können schlecht Schlucken und Saugen, Pupillen ziehen sich bei Licht nur verzögert zusammen

Verstopfung oder kaum nasse Windeln

Was tun?

Wenn ein Kind die genannten Symptome aufweist, muss sofort intensivmedizinische Hilfe geholt werden. Eine lebensgefährliche Bedrohung sind die Bakterien im Honig nur für Kinder unter einem Jahr. Danach ist die Darmflora ausreichend ausgereift, um mit den Sporen umzugehen. Dennoch können auch ältere Kinder und Erwachsene an Botulismus erkranken, jedoch nur, wenn sich Bakterien aufgrund schlechter Hygiene vermehren und Sporen bilden. Ein Indikator dafür sind etwa ausgebeulte Konservendosen.