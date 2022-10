Öko-Test nimmt Honig unter die Lupe: Dreck entdeckt - Marken-Produkt ist Testverlierer

Von: Stella Henrich

Teilen

Bienen bei der Arbeit - doch bis der Honig fertig ist, hat der Rohstoff noch eine lange Reise vor sich. (Symbolbild) © IMAGO

Die Verbraucherschützer von „Öko-Test“ haben das Naturprodukt Honig durchleuchten lassen. Das Ergebnis: Viel Qualität, aber auch unerlaubte Stoffe.

Frankfurt am Main ‒ Der aktuelle Honig-Produkttest von Öko-Test (Heft 11/2022) zeigt: So rein, wie er als reines Naturprodukt sein soll, ist Honig nicht immer. „Die Qualität der Honige geht im Großen und Ganzen in Ordnung“, bilanziert die Zeitschrift „Öko-Test“ zwar. Doch fanden die Experten in den beauftragten Speziallaboren vereinzelt auch Verunreinigungen, Pestizidrückstände, genveränderte Pollen und Fremdzucker.

Auffällig am Gesamtergebnis: Nur Honige mit Bio-Siegel erhielten die Note „sehr gut“ oder „gut“ - von den 19 Produkten trifft das auf immerhin acht zu. In zwei Produkten fand sich Zuckersirup, der „Öko-Test“ zufolge laut Gesetz im Honig verboten ist. Im mit 2,99 Euro pro 500 Gramm billigsten Honig wurde gentechnisch veränderte Pflanzen-DNA gefunden - „mangelhaft“ ist das Ergebnis der Tester.

Test-Verlierer mit Note „6“:

Glück Honig cremig - erhöhte Pestizidwerte für Acetamiprid und Thiacloprid sowie Spuren vom Pestizid Carbendazim

- erhöhte Pestizidwerte für Acetamiprid und Thiacloprid sowie Spuren vom Pestizid Carbendazim Dennree Blütenhonig cremig geschlagen - erhöhte Hydroxymethylfurfural-Werte und Verwenden von Fremdzucker

- erhöhte Hydroxymethylfurfural-Werte und Verwenden von Fremdzucker Langnese Honig - Nachweis von Dreck und starke Verunreinigung im Glas

Öko-Test-Urteil: Dreck, Pestizide und Gifte führten zu Note „6“

Zur Gesamtnote „ungenügend“ (Note „6“) führten in einem konventionell erzeugten Rapsblüten-Honig Spritzgifte, darunter mit „erhöhtem Gehalt“ das Pestizid Thiacloprid, das seit 2021 in der EU nicht mehr zugelassen ist. In einem weiteren „ungenügenden“ Honig einer bekannten Marke fanden die Tester zudem „starke Verunreinigungen“, die sich als „leicht bräunlicher Untergrund“ zeigten.

Bei den Siegern liegen die größten Unterschiede im Preis der Honig-Produkte. So kostet der teuerste neun Euro pro 500 Gramm-Glas, der günstigste ist für rund 4,20 Euro zu haben.

Zu den Öko-Test-Gewinnern unter den getesteten Honigen sind folgende Bio-Produkte zu finden:

Gut Bio Honig 500 Gramm bei Aldi, 500 Gramm, für 4,19 Euro

500 Gramm bei Aldi, 500 Gramm, für 4,19 Euro K-Bio Streich zarter Honig cremig von Kaufland

von Kaufland Rewe Bio Mexikanischer Vielblütenhonig cremig

Akazienhonig von Alnatura Akazienhonig für rund 11 Euro

für rund 11 Euro Akazienhonig DM Bio, 250 Gramm, für 4,45 Euro

Übrigens: Auch die Stiftung Warentest hat bereits kein gutes Haar am süßen Goldsaft gelassen. Von 35 getesteten Produkten schnitt sogar jeder vierte mit mangelhaft ab. Das Urteil „sehr gut“ bekam bei der Untersuchung kein Produkt. Unter den Bio-Produkten siegte nur der Akazienhonig von Rewe.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.

Wenn Liebeskummer krank macht Fotostrecke ansehen

dpa