Diesen Klee sollten Sie im Garten unbedingt bekämpfen – sonst leiden andere Pflanzen

Von: Josefin Schröder

Teilen

Er sieht zwar hübsch aus, ist aber äußerst lästig: Der Horn-Sauerklee. Warum und wie Sie diese Klee-Art in Ihrem Garten loswerden.

Kassel – Sauerklee kommt in Deutschland in mehreren hunderten Arten vor. Es gibt ihn zum Beispiel als hübschen Glücksklee – ein beliebtes Geschenk zu Silvester. Aber der Sauerklee kommt auch in einer überaus störenden Unkraut-Form in der Natur vor. Der sogenannte Horn-Sauerklee (Oxalis corniculata) ist bei Hobbygärtnern gefürchtet und das, obwohl die gelben Blüten hübsch aussehen. Hat er sich einmal im Garten breitgemacht, ist er gefühlt überall – so schnell verbreitet er sich. Entdeckt man ihn, sollte der Klee schnellstmöglich entfernt werden, rät das Gartenportal 24Garten.de.

Der Grund: Der Horn-Sauerklee kann mit seinen weiten Wurzelausläufern heimische Pflanzen schnell verdrängen. Er entzieht anderen Pflanzen Nährstoffe und Wasser. Das wiederum macht sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Wächst er im Beet, beeinträchtigt er außerdem die Ernte. Der Horn-Sauerklee gehört zur Unkraut-Familie. Gegen Wildwuchs anderer Art helfen diese Hausmittel.

Unkraut im Garten: Horn-Sauerklee verdrängt andere Pflanzen

Horn-Sauerklee mag es trocken und warm. Im Garten findet man ihn daher oft in Pflaster-Fugen, im Beet ohne dichten Bewuchs und im Rasen. In den Garten kommt er meist durch gekaufte Topf-Pflanzen. Das heißt, Pflanzenfans sollten ihre grünen Neuanschaffungen immer auf Klee untersuchen. Versteckt sich Horn-Sauerklee im Topfballen, rät die Webseite Mein schöner Garten auch, die Erde rund um den Klee zu entsorgen. Allerdings im Hausmüll und nicht auf dem Kompost, denn aus Wurzelresten kann der Klee nachwachsen.

Hobbygärtnern ist der Horn-Sauerklee oft ein Dorn im Auge. Er breitet sich schnell aus, ihn zu entfernen ist mühsam (Symbolbild). © Mario Martinez/imago

Wird die Klee-Art beim Rundgang bereits im Garten entdeckt, muss man sich auf eine mühsame Entfernung beziehungsweise Eindämmung vorbereiten. Denn: der Horn-Sauerklee ist sehr hartnäckig.

Garten-Tipps: So entfernen Sie Horn-Sauerklee am besten

1. Im Idealfall entfernen Sie den Klee, bevor er blüht. Spätestens jedoch vor der Samenreife.

Im Idealfall entfernen Sie den Klee, bevor er blüht. Spätestens jedoch vor der Samenreife. 2. Achten Sie darauf, beim Ausgraben des Klees die Wurzel restlos zu entfernen.

Achten Sie darauf, beim Ausgraben des Klees die Wurzel restlos zu entfernen. 3. Regelmäßiges manuelles Jäten im Frühjahr (März oder April) kann den Klee eindämmen. Mit einer scharfen Hacke lässt sich der Boden bearbeiten.

Regelmäßiges manuelles Jäten im Frühjahr (März oder April) kann den Klee eindämmen. Mit einer scharfen Hacke lässt sich der Boden bearbeiten. 4. Ein Fugenkratzer hilft, den Klee aus Steinfugen zu entfernen. Anschließend kann die Fuge versiegelt werden. Das Abflammen hilft nur kurzfristig, da Wurzelreste zurückbleiben können.

Ein Fugenkratzer hilft, den Klee aus Steinfugen zu entfernen. Anschließend kann die Fuge versiegelt werden. Das Abflammen hilft nur kurzfristig, da Wurzelreste zurückbleiben können. 5. Wächst Klee im Rasen, sollte der Rasen stückchenweise ausgestochen werden. Auch das Abdecken mit einer Bodenfolie kann helfen. Durch den Lichtmangel, stirb der Klee ab.

So beugen Sie Horn-Sauerklee langfristig im Garten vor

Ist der Klee einmal da, ist er schwer wieder wegzubekommen. Trotzdem ist es möglich, seine Ausbreitung zu kontrollieren. Neben dem Jäten empfiehlt 24Garten.de das regelmäßige Mähen und Mulchen. Alternativ, aber leider weniger umweltfreundlich, ist die Bekämpfung mit chemischen Hilfsmitteln. Ist der Klee entfernt, sollte die Stelle direkt nachgesät werden.

Wer trotzdem nicht auf Klee verzichten möchte, der setzt besser auf Weiß- oder Rotklee. Davon profitieren auch die Insekten. Wenn im Garten plötzlich Pilze sprießen, scheint der Rasenmäher die schnellste Methode zu sein, die unerwünschten Gewächse loszuwerden. Doch das ist keine gute Idee. (Josefin Schröder)