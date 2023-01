HVV günstiger für Senioren: Wie Rentner im ÖPNV sparen können

Von: Anika Zuschke

Viele ältere Menschen kommen mit ihrer Rente kaum über die Runden. Deswegen bietet der HVV in Hamburg Senioren Fahrkarten für einen kleineren Preis an.

Hamburg – Viele Rentner trauen es sich im Alter nicht mehr zu, Auto zu fahren – oder können sich die hohen Kosten eines eigenen Wagens schlicht nicht leisten. Damit Senioren in der Stadt aber trotzdem sicher und preiswert von A nach B kommen, bietet Hamburg seinen Rentnern vergünstigte HVV-Karten an. Diese können Senioren entweder als Monatskarte oder im Abonnement käuflich erwerben. Welche Optionen es im Hamburger Nahverkehr gibt und welche finanziell am meisten Sinn ergeben, berichtet 24hamburg.de.

Unternehmen: Hamburger Verkehrsverbund (HVV) CEO: Dietrich Hartmann (2011–) Gründung: 29. November 1965 Unternehmensform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

HVV-Vorteile für Rentner: Seniorenkarte jederzeit als Monatskarte kaufen – und ganztags nutzen

Mit ihrem 65. Geburtstag haben Senioren die Chance, anhand einer Monats- oder Abokarte vom HVV einiges an Geld zu sparen. Dafür müssen sie ihr Alter allerdings auch mithilfe eines offiziellen Dokumentes nachweisen können. Wer sich dann für die Monatskarte im Hamburg Bereich AB entscheidet, zahlt als Senior 65,80 Euro – statt satten 118,20 Euro.

Diese Fahrtkarte können Rentner an jedem beliebigen Tag kaufen und damit ihren ersten Geltungstag frei wählen; ab dann sind sie in Hamburg ganztägig mobil. Kaufen Senioren ihre Monatskarte also beispielsweise am 6. Februar, ist diese bis zum 5. März gültig. Um Senioren davon zu überzeugen, auf Bus und Bahn umzusteigen, versuchte die CDU im letzten Jahr sogar einen Vorstoß von kostenlosen Fahrten im HVV für Rentner – bislang fruchtete dieser aber noch nicht.

Rentner im HVV: Seniorenkarte im Abo günstiger – und trotzdem monatlich kündbar

Für regelmäßige HVV-Nutzer könnte aber auch eine Senioren-Abo-Karte eine sinnvolle Option darstellen. Mit dieser spart man rund 20 Prozent im Vergleich zum wiederholten Kauf einer Monatskarte – kann aber auch das Abo monatlich kündigen, sodass die Verbraucher trotzdem flexibel bleiben. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass man bei einer Kündigung in den ersten 12 Monaten rückwirkend doch zum Monatskartenpreis fährt. Hochgerechnet auf 12 Monate können Rentner beim Kauf einer Abokarte im Vergleich zum Erwerb von 12 Senioren-Monatskarten 141,60 Euro sparen.

Rentner können als regelmäßige Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln im HVV mit Seniorenkarten viel Geld sparen. (24hamburg.de-Montage) © Hanno Bode/Michael Gstettenbauer/Imago

Kosten für eine Seniorenkarte im HVV: Sparen im Abo – aber jemanden mitnehmen ist nicht möglich

Für Rentner, die vor allem in Hamburg und angrenzenden Städten sowie Gemeinden verkehren, sind die Seniorenkarten im Geltungsbereich Hamburg AB die richtige Option. Darüber hinaus gibt es noch folgende Alternativen für Rentner:

Bereich: Senioren-Monatskarte (Preis pro Monat) Senioren Abo-Karte (Preis pro Monat) Ersparnis bei Abonnement im Jahr Hamburg AB: 65,80 Euro 54,00 Euro 141,60 Euro 1 Tarifzone nur in den Ringen C-H: 39,10 Euro 32,10 Euro 84,00 Euro 4 Tarifzonen: 65,80 Euro 54,00 Euro 141,60 Euro 6 Tarifzonen: 90,40 Euro 74,10 Euro 195,60 Euro Hamburg AB + 2 Tarifzonen: 90,40 Euro 74,10 Euro 195,60 Euro 3 Ringe: 90,40 Euro 74,10 Euro 195,60 Euro 5 Ringe: 109,10 Euro 89,50 Euro 235,20 Euro Gesamtnetz: 147,40 Euro 120,90 Euro 318,00 Euro Zuschläge 1. Klasse RB/RE: 28,60 Euro 23,60 Euro 60,00 Euro

Wer bereits vor dem 65. Geburtstag im Besitz einer Abo-Zeitkarte vom HVV ist, muss diese nicht kündigen – das Abo wird aber auch nicht automatisch in eine Seniorenkarte umgewandelt. Für den Produktwechsel sollten sich Senioren mit einem Ausweis und unter Umständen einem aktuellen Passfoto bei einer Servicestelle des HVV melden.

Übertragbar sind die Fahrkarten zudem nicht. Auch die Mitnahme weiterer Personen sowie die Gratis-Nutzung des Gesamtnetzes am Wochenende sind bei den vergünstigten Senioren-Abos – im Gegensatz zum klassischen Abonnement – nicht enthalten. An anderen Stellen im Alltag können Rentner allerdings von etlichen Rabatten und Vorteilen für Senioren profitieren.

Im Abo oder als Monatskarte: Wo bekomme ich 2023 eine HVV-Seniorenkarte?

Bei Interesse an einer Monatskarte können Rentner diese nach erfolgreicher Registrierung bei „meinhvv“ digital über die HVV-App erwerben. Weniger digital bewanderte Senioren können sich für den Kauf einer Monatskarte aber auch an eine Servicestelle wenden, wo das Ticket auf einer elektronischen Kundenkarte gespeichert wird. Diese kann an den meisten Fahrkartenautomaten anschließend immer wieder verlängert werden.

Die Abo-Karte für Senioren können Rentner ebenfalls an einer Servicestelle beantragen. Auch dafür ist lediglich ein „nettes Passfoto und ein Ausweis als Altersnachweis“ vonnöten, heißt es auf der Website des HVV. Rentner, die gerne über den Tellerrand blicken und sich nicht auf den Nahverkehr beschränken wollen, können auch von der BahnCard für Senioren profitieren.

Sozialrabatt gilt auch für HVV-Seniorenkarten – wer Anspruch darauf hat

Besonders bedürftige Menschen haben zusätzlich zu dem Rabatt auf Senioren-Karten auch einen Anspruch auf den Sozialrabatt, der von der Sozialbehörde in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Verkehrsverbund ins Leben gerufen wurde. Berechtigte erhalten im Zuge dessen eine Ermäßigung von 24,80 Euro pro Person im Monat auf hvv-Monats, -Abo-Karten und ProfiTickets. Anspruch darauf haben laut hamburg.de aber nur Menschen, die existenzsichernde Leistungen von einem Hamburger Leistungsträger beziehen und in Hamburg gemeldet sind. Sie müssen also eine der folgenden Leistungen beanspruchen:

SGB II (Bürgergeld)

3. Kapitel des SGB XII (Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt)

4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) oder

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ist das der Fall, erhalten zusätzlich auch Angehörige von Leistungsberechtigten den Sozialrabatt, wenn sie im gleichen Haushalt leben.

Preise im HVV sind 2023 gestiegen – außer für Senioren und Kinder

Neben den Vergünstigungen für Rentner und dem Sozialrabatt kommen Senioren auch bei den aktuellen Preiserhöhungen des HVV gut weg. Denn während fast alle Bus- und Bahnfahrer in Hamburg seit dem 1. Januar 2023 etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, bleiben in diesem Jahr die Preise für Senioren- und Kinderkarten vorerst gleich.

Das gilt für Seniorenkarten im Hamburg AB-Bereich sowie für Seniorenkarten im Gesamtnetz. Bei fast allen Einzelkarten, Tageskarten, Gruppenkarten und den meisten Vollzeitkarten im Abonnement wurde dagegen eine Tarifanhebung um durchschnittlich 3,2 Prozent durchgesetzt. All diese Preisentwicklungen können jedoch bald schon irrelevant werden, wenn das 49-Euro-Ticket auf den Markt kommt.