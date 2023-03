Ideen für Ramadan 2023: Was man zur Fastenzeit wünschen kann

Baklava ist eine beliebte Süßspeise – im Fastenmonat Ramadan verzichten Muslime tagsüber nicht nur darauf. © IMAGO/Jakub Porzycki

Für Muslime steht im März 2023 wieder einmal der Fastenmonat Ramadan an. Was es dabei zu beachten gibt und was man seinen Mitmenschen wünschen kann.

Hamm – Leckeres Fleisch, saftige Früchte, köstliche Süßspeisen, Zigaretten – und sogar Sex sowie viele andere Dinge werden Muslime in NRW und weltweit nun wieder verzichten müssen. Zumindest tagsüber. Der Ramadan 2023 steht an und dabei gibt es einiges zu beachten, wie wa.de berichtet.

Mehr zum Thema Fastenzeit der Muslime: Sprüche und Wünsche zum Ramadan 2023

Für Muslime ist der Ramadan ein wichtiger Bestandteil ihres Glaubens. Er gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islams. Da freut sich natürlich dann auch jeder über ein paar nette Worte. Eine Übersicht, was man Muslimen zum Ramadan wünschen kann, hat ebenfalls wa.de zusammengestellt.