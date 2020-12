„Bin grad etwas geschockt!“: Diese Änderung betrifft Millionen Haushalte - Ikea-Hammer nach 70 Jahren

Der Neue wird der Letzte sein

Ikea bricht nach 70 Jahren mit einer Tradition. Millionen von Haushalten sind betroffen. Kunden reagieren zum Teil geschockt.

Nach 70 Jahren druckt Ikea keine neuen Kataloge mehr.

Der Medienkonsum und das Kundenverhalten haben sich in den letzten Jahren zunehmend verändert.

Die Kundinnen und Kunden zeigen sich im Netz schockiert über die Nachricht.

München - Schon immer hat der Ikea-Katalog weltweit inspiriert, zum Blättern, Verweilen und zum Kaufen eingeladen. Jetzt ist nach 70 Jahren Schluss damit. Die zunehmende Digitalisierung und ein neues Umweltbewusstsein sind auch am größten Möbelhändler Europas nicht spurlos vorbeigegangen.

Ikea: Medienkonsum und Kundenverhalten sorgen für Ende des Kult-Katalogs

Der Katalog habe sich „in den vergangenen 70 Jahren zu einem richtigen Erfolgsfaktor für das Unternehmen entwickelt“, so die Pressemitteilung von Ikea. Trotz allem ist auch das Unternehmen zunehmend „digitaler geworden und hat neue Wege gefunden, um die Menschen zu erreichen.“ Da der Medienkonsum und das Kundenverhalten sich in den letzten Jahren immer mehr gewandelt haben, sei der Katalog immer weniger genutzt worden, so Ikea.

Ende des Ikea-Katalogs: Trauer bei Kundinnen und Kunden ist groß

Im Internet fallen die Reaktionen der Kunden und Kundinnen auf die Nachricht sehr unterschiedlich aus. Eine Userin auf Instagram schrieb: „Ich bin grad etwas geschockt!!! Aber es ist besser für unsere Umwelt!!!“ Eine andere wird vor allem den Geruch vermissen: „Oh nein....ich brauch ihn unbedingt zum dran riechen.“

Auf Twitter befürworten und bedauern es die User gleichermaßen: „Ich habe mich gern inspirieren lassen, dennoch befürworte ich es aus Sicht des Umweltschutzes“, schreibt eine Nutzerin. Doch auch wenn es der gedruckte Katalog nie wieder in den Briefkästen landen wird, hoffen viele auf eine Online-Version des Produktes. Ikea-Manager Konrad Grüss teilte mit: „Wir werden die vielen Menschen künftig über neue Wege erreichen, mit ihnen interagieren und sie mit unseren Einrichtungslösungen inspirieren.“ Umweltschutz spiele für das Unternehmen eine wichtige Rolle. Bis 2030 wolle Ikea klimapostiv sein.

Großes Buch statt Ikea-Katalog

Doch natürlich soll die großartige Geschichte des Ikea-Katalogs so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Der Konzern kündigte an, im Herbst 2021 eine Hommage an den Katalog herauszubringen. Dabei soll es sich um ein Buch voller Inspiration und Einrichtunsgwissen handeln.

Ikea-Katalog: 23 Millionen Kataloge im letzten Jahr in Deutschland

+ Ikea-Kataloge seit man Denken kann: Nach 70 Jahren ist nun Schluss damit. © imago images/teuropress

Der Katalog erschien erstmals 1951 und wurde von Ingvar Kamprad, dem Gründer von Ikea, persönlich zusammengestellt. Seit 1998 ist der Katalog auch im Internet verfügbar. Noch im letzten Jahr wurden rund 23 Millionen Kataloge vertrieben. Der letzte und aktuelle Katalog hat hingegen nur noch eine Auflage von 8,5 Millionen Exemplaren.

Während der Corona-Pandemie* konnte Ikea trotz geschlossener Einrichtungshäuser seinen Online-Umsatz stark steigern. Der im Internet erzielte Umsatz steigerte sich in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 von 9,4 auf 16,2 Prozent.

Zuletzt hatte Ikea mit einer weiteren umweltfreundlichen Idee und einem erschreckenden Werbespot auf sich aufmerksam gemacht. (ij) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

