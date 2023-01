Nächster Ikea-Rückruf: Produktfehler kann zu Verletzungen führen – Möbelriese warnt nach Vorfällen

Von: Patrick Freiwah

Ein von Ikea vertriebenes Produkt könnte für Verbraucher gefährlich werden. Daher leitet das schwedische Möbelhaus einen Rückruf ein und warnt nach Vorfällen.

Hofheim-Wallau/München - Kürzlich musste Ikea bereits einen Rückruf bekannt geben, bei dem unter Umständen eine Verletzungsgefahr besteht. Nur wenige Wochen später gibt es von dem schwedischen Möbelriesen erneut eine Rückrufaktion.

Diesmal geht es um das Produkt LETTAN: einen Spiegel, der bei den meisten Käufern im Badezimmer zum Einsatz kommen dürfte und aufgrund einer mangelhaften Befestigung plötzlich von der Wand fallen kann.

Ikea-Rückruf für Spiegel LETTAN - Verletzungen und Schock drohen

Damit geht für Verbraucher bzw. Verbraucherinnen eine Verletzungsgefahr einher, schließlich können Glasscherben und -splitter eine Menge Unheil anrichten. Ganz zu schweigen von einem möglichen Schock durch das plötzliche Klirren ...

„Ikea bittet alle Kund*innen, die einen betroffenen LETTAN Spiegel mit einem Datumsstempel 2105 (JJWW) oder älter besitzen, diesen nicht mehr zu benutzen und gratis Ersatzwandbeschläge zu bestellen“, lautet ein veröffentlichter Warnhinweis der Konzernzentrale. In diesem Fall bedeutet 21 das Jahr 2021, 05 steht für die entsprechende Kalenderwoche – es handelt sich um den Zeitraum der Herstellung.

Der schwedische Möbelriese Ikea geht mit einem weiteren Rückruf an die Öffentlichkeit. © Christoph Hardt/Imago

Badezimmerspiegel LETTAN: Rückruf wegen mangelhafter Befestigung

In der Pressemitteilung bemüht sich Ikea um Beschwichtigung und entschuldigt sich für die entstandenen Probleme. „Trotz aller Sorgfalt besteht das Risiko, dass die Wandbeschläge von an die Wand angebrachten LETTAN Spiegeln brechen könnten“, so der Wortlaut. Daher können einige der Modelle plötzlich zu Boden fallen.

In sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram hat Ikea ebenfalls den Rückruf bekannt gegeben – und zahlreiche Personen reagieren mit der Erklärung, dass ihnen genau dieses Problem mit dem Spiegel widerfahren ist: Er fiel runter und ist in etliche Scherben zerbrochen. Kommentare:

„Vor drei Wochen in der Nacht runtergefallen und kaputtgegangen! Haben uns tierisch erschrocken....“

„Schon vor einiger Zeit runtergefallen und dabei den Waschtisch beschädigt … ich bin fast gestorben, weil ich mich so erschrocken habe…“

„Beim uns ist der auch kaputtgegangen 😠 und Boden beschädigt. Es bleibt noch ein Foto zur Erinnerung.“

Ikea-Rückruf: Kunden wüten über Preise und Qualität - Kunde lobt Transparenz

Viele Ikea-Follower beschweren sich unter dem Post des IKEA-Rückrufs über gestiegene Preise und gesunkene Qualität. Eine Stimme nimmt den Handelsriesen in Schutz: „Das ist nichts Ungewöhnliches bei der Anzahl an Produkten, die IKEA führt. Bei Amazon & Co. bekommt man es einfach nicht mit. Wenigstens wird hier transparent damit umgegangen.“

Produkt Spiegel LETTAN Hersteller Einrichtungshaus Ikea Datumsstempel 2105 und älter Grund des Rückrufs Sturz- und Verletzungsgefahr Ikea-Rufnummer für Kundenfragen 0 800 - 22 55 453

Weiterführende Informationen über den IKEA-Rückruf bietet die Möbelkette aus Skandinavien im Internet unter IKEA.de an, oder telefonisch unter der Ikea-Rufnummer 0800-2255453. Auf diese Weise kann die Kundschaft die erforderliche Anzahl an Ersatzwandbeschlägen mit der Artikelnummer 139298/1 kostenlos nachbestellen.

Eine Nutzerin ist mit der Qualität ihres Ikea-Spiegels prinzipiell zufrieden, bemängelt jedoch (ironisch) ein anderes Problem: „Der hängt bei uns seit 2012, ich finde er macht mit den Jahren breiter.“ (PF)