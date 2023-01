Ikea macht etliche Produkte deutlich teurer – eines sogar um mehr als 100 Prozent

Von: Stella Henrich

Das schwedische Möbelhaus erhöht die Preise. Als Gründe gibt Ikea gestiegene Einkaufspreise für das Sortiment an. Aber auch die Kosten für Energie und den Transport machen den Schweden zu schaffen.

München ‒ Für Bettgestelle, einen beliebten Gaming-Schreibtisch, Sofas und Kleiderschränke zieht Ikea die Preise deutlich an. Das berichtet die Bild. Dazu hat das Blatt die aktuellen Preise der Produkte, mit denen von vor einem Jahr verglichen. „Zum Teil haben sich die beliebtesten Artikel im Preis verdoppelt“, heißt es in dem Bericht. Besonders betroffen seien Betten und Schreibtische. Aber auch Regale wie das beliebte Billy-Regal legen zu - um satte 53 Prozent. Es kostet jetzt 59,99 Euro. Der Doppel-PAX-Schrank verteuert sich auf 525 Euro. Zuvor mussten die Kunden des Einrichtungshauses laut Bild dafür 349 Euro bezahlen.

Bei diesen zehn Produkte zieht Ikea die Preise extrem an:

Produkt Preis in Euro Preisanstieg Slattum Bettgestell 199,00 101 Prozent Utespledare Gaming-Schreibtisch 199,00 99 Prozent Malm Schreibtisch 179,00 79 Prozent Idanäs Bettgestell mit Schubladen 499,00 78 Prozent Kleppstad Kleiderschrank 129,00 61 Prozent Utäker (stapelbares Bett) 199,00 59 Prozent Billy Bücherregal 59,99 53 Prozent Stefan Stuhl 39,99 53 Prozent Pax Kleiderschrank 525,00 50 Prozent

Quelle: Bild 18. Jan. 2023

Diese Preiserhöhungen dürften viele Kunden des Einrichtungshauses schockieren. Erst Ende des letzten Jahres sorgten die Schweden für Verärgerung der Kundschaft. Das beliebte Billy-Regal war mal wieder ausverkauft. Und auch die Ikea-Kerzen sorgten für Negativschlagzeilen und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter.

Die Reaktion auf den Bild-Bericht zur Erhöhung der Preise folgt prompt. Twitter-Nutzer zeigen wenig Verständnis dafür.

Ein User erkundigt sich nach dem Hotdog-Preis, ein anderer Nutzer ist froh, dort eh nicht gekauft zu haben. „Russisches Holz war nun mal das preiswerteste, was es zu kaufen gab. Ist wie mit dem Öl und dem Gas“, kommentiert ein weiterer Nutzer ironisch amüsiert.

Ikea dreht an der Preisschraube: Einkaufspreise, Energie und Transport machen beliebte Produkte teurer

Dabei sind die steigenden Preise kein Witz. Ikea macht Ernst und schraubt außerdem die Preise für weitere Sofas, Betten, Kleiderschränke, Schreibtische, Tische, Sessel, Stühle und Regale aus dem bestehenden Ikea-Sortiment kräftig nach oben.

Als Grund nennen die Schweden die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen wie gestiegene Einkaufspreise. Dies gelte nicht nur für das eigene Sortiment, sondern auch Energie und Transport, berichtet die Bild. Dennoch wollen die Schweden für viele Menschen erschwinglich bleiben. Weitere Preiserhöhungen will das Unternehmen im Moment aber nicht ausschließen. Zur Preisentwicklung in anderen deutschen Möbelhäusern wie Mömax beispielsweise gibt es vom Handelsverband Wohnen und Büro keine aktuellen Statistiken. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden weist für Möbel und Leuchten im Jahr 2022 eine Preissteigerung von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf.

