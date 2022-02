Verwirrung bei IKEA: Verärgerte Kundin beschwert sich auf Facebook - „Geht‘s eigentlich noch?“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Zwei unterschiedliche Preisangaben und die Antwort des Kundenservice auf ihr Anliegen verärgerten eine IKEA-Kundin. © Federico Gambarini/dpa

Eine IKEA-Kundin beschwerte sich auf Facebook über zwei abweichende Preisangaben bei einem Produkt. Gegenüber Merkur.de bezog das Möbelhaus nun Stellung.

München - Will man sein Haus oder seine Wohnung neu einrichten, so schauen viele meistens auch bei IKEA vorbei. Dort findet man Möbel, aber auch kleineren Bedarf wie Accessoires, Küchen- und Gebrauchsartikel. Das schwedische Möbelhaus ist zudem berühmt für Möbel im Landhausstil und etwa Kult-Produkte, die schon seit vielen Jahren standardmäßig im Sortiment sind.

Gelegentlich sorgt das Einrichtungshaus jedoch auch für Ärger bei den Kunden, beispielsweise mit komplizierten Gebrauchsanleitungen. So regte sich eine Kundin aus Mannheim stark über zwei abweichende Preisangaben auf und brachte ihren Frust auf Facebook öffentlich zum Ausdruck. Sie warf IKEA „Kundentäuschung“ vor. Das Möbelhaus nahm Stellung gegenüber Merkur.de.

IKEA-Kundin erzürnt: Kleiderschrank wohl doch teurer als gedacht - „Das ist Kundentäuschung“

Die IKEA-Kundin gab an, ein Kleiderschrank gekauft zu haben, bei dem es sich laut den Fotos, die sie auf Facebook veröffentlichte, um den Kleiderschrank „Sundvik“ mit einem Preisetikett von 169 Euro handelt. Allerdings erlebte die Kundin an der Kasse wohl eine böse Überraschung, den es stellte sich heraus, dass der Schrank in Wahrheit mehr kostet als angegeben. Bei der Bezahlung sei ihr schließlich nicht wie von der Auszeichnung versprochen 169 Euro, sondern 199 Euro abgezogen worden. Tatsächlich weichen die Preise auf dem Etikett und Kassenbon voneinander ab.

Sie meldete sich beim Kundenservice vor Ort, doch offenbar ohne Erfolg. Dort habe man auf ihren Einwand geantwortet, bei den vielen Preisen, die man ändern muss, könne es sein, „dass einer vergessen wird“. „Sie haben ja aber auch jederzeit die Möglichkeit auf der Internetseite unsere Preise einzusehen“, soll der Kundenservice zudem bemerkt haben.

„Achso, also ich soll quasi vor Kauf auf eurer Internetseite verifizieren, ob der Preis korrekt ist? Gehts eigentlich noch?“, schrieb die erzürnte Kundin auf Facebook an IKEA. Dies sei „irreführend und nicht zulässig“, darüber hinaus „Kundentäuschung“. „Nie wieder IKEA - vor allem bei diesen Preiserhöhungen“, stellte sie klar.

IKEA-Stellungnahme zur Preis-Beschwerde der Kundin - „wir bitten das zu entschuldigen“

Auf Anfrage von Merkur.de positionierte sich IKEA zum Vorfall in der Mannheim-Filiale. „Selbstverständlich gehen wir in Sachen Preisauszeichnung an allen Standorten mit höchster Sorgfalt vor, um sicherzustellen, dass die Preise für unsere Kund*innen korrekt und aktuell abgebildet werden“, hieß es vom Möbelhaus. „Sollte der neue Preis des Produktes in diesem Einzelfall nun nicht korrekt abgebildet gewesen sein, bitten wir das zu entschuldigen“, antwortete IKEA auf die Anfrage und gab an, man werde sich mit Kollegen im IKEA Einrichtungshaus Mannheim in Verbindung setzen.

Das Einrichtungshaus entschuldigte sich zudem darüber, „dass die Kundin nicht die gewünschte Unterstützung durch unseren Kundenservice vor Ort erhalten hat“. Ferner appellierte IKEA an die verärgerte Kundin, sich „gerne auch online erneut an den IKEA Kundenservice zu wenden, um eine zufriedenstellende Lösung in dieser Sache zu finden“.

IKEA-Preisverwirrung: Rechtslage zu abweichenden Preisen - Etikett ist kein rechtsverbindliches Angebot

In den Kommentaren zu der Beschwerde der Kundin gab es auch einen Austausch zwischen zwei weiteren Nutzern über die Rechtslage bei abweichenden Preisen. „Die Verkäufer sind laut Gesetz dazu verpflichtet falsch ausgezeichnete Ware für den Preis zu verkaufen, auch wenn da 10€ dran gestanden hätte“, behauptete eine Nutzerin. Prompt folgte die Antwort eines anderen Nutzers. Die Bemerkung sei nicht korrekt, denn schließlich seien Preisschilder „eben kein rechtsverbindliches Angebot des Ladeninhabers“.

Wie sieht es in so einem Fall nun mit der Rechtslage aus? Tatsächlich hat der letztere Nutzer mit seinem Einspruch recht. Bei den Preisetiketten in Läden handelt es sich nicht um rechtsverbindliche Angebote. Der Verkäufer lädt den Kunden lediglich dazu ein, ein Angebot abzugeben. In der juristischen Fachsprache wird dies „invitatio ad offerendum“ genannt. Der Preis auf dem Schild ist nur ein Signal an den Kunden, welches Angebot der Verkäufer voraussichtlich annehmen wird.

Stellt sich beim Scannen an der Kasse ein abweichender Preis heraus, so ist dies bloß ein Gegenangebot des Verkäufers zum Preis auf dem Etikett. Ein Vertragsschluss ist also noch nicht zustande gekommen. Dies passiert erst, wenn der Kunde den Kassenpreis annimmt. Gleichzeitig hat man natürlich auch die Möglichkeit, das Angebot abzulehnen und das Produkt nicht zu kaufen. Über die Preise von Möbel dürfte man jedenfalls in Zukunft oft streiten, denn aufgrund der Inflation steigen die Preise auch in dieser Branche an. (bb)