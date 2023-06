Ikea streicht Schokolade aus dem Sortiment – auch in Deutschland

Von: Kai Hartwig

Teilen

Mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen verdient Ikea sein Geld, kann aber auch in der Lebensmittelsparte Erfolge verzeichnen. Ein Produkt verschwindet jetzt.

München/Stockholm – Der schwedische Möbelhersteller Ikea ist vor allem für Einrichtungsstücke bekannt. Wer sich in den Filialen einen Schrank, ein Bett oder Tisch kauft, kann das Möbelstück daheim selbst zusammenbauen. Doch neben Möbeln und anderen Gegenständen für die Einrichtung der eigenen vier Wände ist Ikea auch für einen anderen Sektor bekannt: Lebensmittel. Unter anderem erfreut sich der Ikea-Hot-Dog seit Jahren großer Beliebtheit, über dessen Aus ebenfalls spekuliert wurde. Nun streicht das Unternehmen aber eine Süßigkeit aus seinem Sortiment.

Ikea streicht Marabou-Schokolade aus dem Sortiment – auch in Deutschland

Eine Ikea-Sprecherin gab auf dpa-Nachfrage an, dass man die Marabou-Schokolade und auch andere Produkte des Konzerns Mondelez nicht länger in den Filialen anbieten werde. Die verschwinde demnach aus den Geschäften von Ikea, auch in Deutschland. Man habe sich seit einigen Jahren vermehrt auf die Produktion eigener Süßwaren konzentriert, gab die Ikea-Sprecherin in einem Statement an.

Derzeit umfasse das Sortiment zwar noch verschiedene Schokoladenprodukte von Lieferanten, die zu Mondelez gehörten. Allerdings werde Ikea diese Produkte nach und nach aus dem Sortiment nehmen. Das sei auch für den deutschen Markt geplant, hieß es. In der skandinavischen Presse war über diesen Entschluss des Möbelriesen schon vor einigen Tagen berichtet worden.

Kopie von Montage kleiner Kreis.jpg © Montage: IPPEN.MEDIA/Daniel Bockwoldt/dpa/Ikea.com

Derweil teilte Ikea Deutschland mit, dass besagter Entschluss alle Produkte der Mondelez-Marken Marabou und Daim betreffe. Der Abverkauf entsprechender Süßigkeiten soll bis Ende August laufen.

Verbannung wegen Ukraine-Krieg? Schokoladen-Hersteller ist weiter in Russland aktiv

Die Verbannung von Produkten des US-Lebensmittelkonzern Mondelez aus den Ikea-Filialen könnte auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen. Die Marken des Konzerns, zu denen unter anderem auch Milka gehört, waren wegen der Aktivitäten von Mondelez in Russland von der ukrainischen Antikorruptionsbehörde auf eine sogenannte schwarze Liste gesetzt worden. Seit dieser Maßnahme hatten sich einige Unternehmen, Behörden und Verbände in Skandinavien dazu entschlossen, Produkte des Konzerns zu boykottieren oder eine Zusammenarbeit auszusetzen.

Ernährung gegen Altern: Zehn Lebensmittel, auf die Sie verzichten sollten Fotostrecke ansehen

Inwieweit der Boykott den Entschluss von Ikea beeinflusst hat, kommentierte der Konzern nicht. In einer Mitteilung ließ Ikea Deutschland aber verlauten, die Entscheidung, die Produkte auslaufen zu lassen, bestehe schon länger. Sie sei demnach Teil der langfristigen Fokussierung auf eigene Süßwaren.

Unterdessen hatte der Möbelhausgigant kürzlich auch ein neues Konzept getestet. Dabei können Ikea-Kunden mit ihrer Zeit bezahlen. (kh mit dpa)