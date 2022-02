Ikea-Kundin erleidet „Riesenschreck“: „Unser Tisch ist einfach explodiert“

Von: Elena Royer

Eine Ikea-Kundin erlebte einen echten Schreck-Moment, als eines ihrer Möbelstücke einfach explodierte.

Berlin - Was eine Frau kürzlich in ihrem Zuhause erleben musste, lässt sich als wahres Schreckensszenario bezeichnen. Es gleicht einem Wunder, dass niemand verletzt wurde. Denn: Der IKEA-Glastisch der Frau ist einfach explodiert.

IKEA-Tisch explodiert plötzlich - „riesen Schreck bekommen“

Zum Glück war niemand im Raum, denn das hätte böse ausgehen können: Vor wenigen Tagen ist ein Glastisch von IKEA einfach so explodiert. Die Kundin, der der Tisch gehört, hat so etwas offenbar zum ersten Mal erlebt und so fragt sie auf Facebook, ob so etwas schon mal passiert sei. Genauer heißt es in ihrem Post: „Gestern Abend so gegen 22:00 ist unser Ikea-Tisch einfach explodiert.“

„Explosion“ bei IKEA-Kundin: Gerade noch einmal glimpflich ausgegangen

Dazu postet die Kundin ein Bild, auf dem noch das Tischgestell zu sehen ist. Außen herum liegen viele kleine Glasscherben in alle Himmelsrichtungen verstreut. „Es war keiner im Raum sodass sich keiner verletzt hatte“, schreibt die Kundin. Dennoch heißt es in ihrem Post weiter: „wir haben ein riesen schreck bekommen, da wir jeden Abend da sitzen.“

IKEA nimmt Stellung zu explodiertem Glastisch

Das Unternehmen antwortete prompt auf den Beitrag der Kundin und erklärte, wie es zu einer solchen „Explosion“ kommen kann: „IKEA verwendet für seine Glaselemente überwiegend Einscheibensicherheitsglas, kurz ESG. In Einzelfällen kann ein Mikroriss im Glas hervorgerufen werden, z. B. durch einen Stoß oder Schlag, welcher mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist und infolgedessen zerbricht das Glas entweder unmittelbar oder es bricht durch die kleinste Einwirkung, die normalerweise keinen Schaden verursachen würde.“

Weiter erklärt das schwedische Möbelhaus, dass dies auch noch Wochen nach dem Stoß oder Schlag geschehen könne.

Dies sei ebenfalls eine Erklärung, weshalb Produkte aus gehärtetem Glas in Einzelfällen überraschend und scheinbar grundlos zerbersten können. Schließlich bieten sie der Kunden an, ihr Anliegen an ihren Kundenservice weiterzuleiten.