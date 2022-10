WhatsApp: Alle Nutzer können nun unter dem Radar incognito chatten

Von: Stella Henrich

Jetzt können sich tatsächlich alle Nutzer des Messenger-Dienstes WhatsApp unsichtbar machen. Dazu braucht es bloß ein paar Klicks und schon sehen andere nicht mehr den eigenen Online-Status.

Mountain View ‒ Wer möchte, dass niemand mehr den eigenen Online-Status bei WhatsApp sieht, ruft ganz einfach die „Einstellungen“ im Messenger auf. Dort klickt der User auf „Datenschutz“ im Bereich Konto. Hinter „Zuletzt online“ erscheint nun auch „Online“ in der Auswahl. Hier klicken und schon gelangt der Nutzer zum Zeitstempel für „Zuletzt online“. Hier lässt sich nun auch neben „Alle“, „Meine Kontakte“, „Meine Kontakte außer ...“ auch die Option „Niemand“ anhaken.

Die Auswahl beinhaltet aber auch, dass der User selbst – bei dieser oben gewählten Option – auch nur sehen kann, dass andere Nutzer online sind, wenn er seinen eigenen Status freigeben hat. Die „Tarnkappen-Funktion“ wurde bereits im August auf Twitter für alle Nutzer angekündigt. Nun ist sie also da. Wichtig jedoch ist, dass die neueste Version von WhatsApp installiert ist. Nur so bleiben User unter dem Radar der Sichtbarkeit.

WhatsApp reagiert reichlich spät auf Unmut seiner Nutzer

Standardmäßig zeigt WhatsApp an, ob ein Nutzer in der App aktiv ist oder wann er zuletzt war. Wer das nicht möchte, muss also jetzt die Einstellung ändern. Für zusätzlichen Unmut und anhaltende Kritik sorgt bei WhatsApp-Nutzern auch, dass andere Messenger-Dienste diese Möglichkeit schon länger bieten, um den eigenen Online-Status zu verbergen. Sicher mit ein Grund dafür, weshalb die Neuerung endlich auch für alle mehr zwei Milliarden WhatsApp-Nutzer kommt.

Denn nun kann zwar die eigene Familie sehen, dass man online ist, der Chef und die Kollegen aber nicht. Immer wieder warten Datenschützer vor der Möglichkeit, dass sich im Hintergrund ganze Profile von WhatsApp-Nutzern anlegen lassen, die offenlegen, wie lange und wann ein Nutzer an seinem Handy spielt. Ein Eldorado für Stalker.

Seit neuestem testet WhatsApp auch einen Trick bei Foto-Nachrichten. Dabei kann sich der Empfänger zwar Bilder und Videos anschauen, solange er möchte, nach dem Schließen aber nicht erneut öffnen. Der Sender kann die Option auswählen, bevor er die Datei versendet.