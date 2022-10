Maskenpflicht, Impfstatus, Tests: Diese Corona-Regeln gelten ab 1. Oktober

Von: Stella Henrich

Teilen

Ab dem 1. Oktober bis zum 7. April gilt das neue Infektionsschutzgesetz. Die neuen Corona-Bestimmungen im Überblick.

München ‒ Das neue Infektionsschutzgesetz hat Folgen für Millionen Bundesbürger. Denn wer lediglich zweifach gegen Corona geimpft ist, gilt dann nicht mehr als vollständig immunisiert. Mit der Neuauflage des Gesetzes gelten ab sofort für alle Bürger neue Vorschriften.

Ab dem 1. Oktober ist ein Bürger vollständig geimpft, wenn:

er drei Einzelimpfungen . hat. Die letzte Impfung muss mindestens drei Monate nach der zweiten Impfung erfolgt sein.

. hat. Die letzte Impfung muss mindestens drei Monate nach der zweiten Impfung erfolgt sein. er zwei Einzelimpfungen hat:

- plus positivem Antikörpertest vor der ersten Impfung oder

- plus einer mittels PCR-Test nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung ; seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Neue Corona-Regelungen: Auffrischungsimpfung auch für Kinder

Bislang sind laut Bundesgesundheitsministerium etwa 12 Millionen Menschen hierzulande zweifach geimpft. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von gerade einmal rund 14 Prozent. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen grundimmunisierten Personen ab zwölf Jahren eine Auffrischimpfung, also den ersten „Booster“. Bei Immungesunden rät sie Menschen einen Mindestabstand von sechs Monaten zwischen abgeschlossener Grundimmunisierung und der ersten Auffrischimpfung einzuhalten. In begründeten Einzelfällen könne nach ärztlicher Beratung der Abstand auf vier Monate verkürzt werden.

Zudem sollten Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen nach abgeschlossener Grundimmunisierung eine erste Auffrischimpfung im Abstand von mindestens sechs Monaten erhalten.

Corona: Ein Überblick über wesentliche Änderungen:

Wer ist ab dem 1. Oktober vollständig geimpft? Menschen, die zwei Impfungen oder weniger gegen das Coronavirus erhalten haben, gelten ab dem 1. Oktober nicht mehr als vollständig geimpft. Wer zweimal geimpft und genesen ist, gilt hingegen als vollständig geimpft. Nachgewiesen werde der Genesenenstatus mithilfe eines positiven Antikörpertests vor der ersten Impfung oder einem positiven PCR-Test aus der Zeit vor oder nach der zweiten Impfung, heißt es zum Thema Infektionsschutz bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Als Tests stehen PCR-Tests, Antigen-Schnelltests und Antigen-Selbsttests zur Verfügung. Die Impfungen nach den oben genannten Regelungen müssen mit einem oder verschiedenen Impfstoffen erfolgt sein, die von der Europäischen Union zugelassen oder im Ausland zugelassen sind. Einzelheiten zur Impfung mit nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen finden Bürger hier

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bietet Informationen zu Corona-Testzentren in den Bundesländern. Über eine Deutschlandkarte können Bürger ein Testcenter in ihrer Nähe suchen. Aber auch die Bundesländer, Städte und Gemeinden informieren über ihr Angebot von Testzentren in den jeweiligen Regionen.

Corona-Regelungen: Maskenpflicht in Praxen und Bahnen

Ab dem 1. Oktober gilt auch wieder die Maskenpflicht in Arztpraxen sowie im öffentlichen Personennahverkehr. Außerdem tritt die bundesweite Masken- und Testnachweispflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Kraft. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Optional können die Bundesländer darüber hinaus individuelle Maßnahmen je nach Infektionslage treffen. Beispielsweise entscheiden sie, ob für Restaurants und weitere Innenräume eine Maskenpflicht gilt. Die Länder entscheiden auch, ob es wieder eine Testpflicht in den Schulen und eine Maskenpflicht ab dem fünften Schuljahr geben soll. Schulschließungen hingegen soll es nicht mehr geben. Auch die seit Monaten geltende Maskenpflicht in Flugzeugen soll vorerst enden.

Übrigens steigt die Corona-Inzidenz auf dem Münchner Oktoberfest derzeit rasant. Was allerdings nach Ansicht des Virologen Hendrik Streeck nicht überraschend ist. Ein Grund könnten die vielen Gläser sein, die nicht perfekt gewaschen sind.

Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rückt die Pandemie angesichts Ukraine-Krieg, Energieversorgung und Inflation derzeit in den Hintergrund. „Es gibt wichtigere Krisen“, sagte der Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit RKI-Präsident Lothar Wieler. Auf der PK stellten die beiden zudem einen Fünf-Punkte-Plan zur Pandemiebekämpfung vor.