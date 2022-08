Inflation in Deutschland macht sich in Haushalten bemerkbar – Verbraucher setzen auf Sparmaßnahmen

Die steigende Inflation macht sich auch in deutschen Haushalten bemerkbar: Eine Mehrheit der Bundesbürger verzichtet bereits auf Shoppingtouren und spart Energie.

Berlin - Die Preise steigen in allen Bereichen des Lebens: Nicht nur die Strom- und Heizkosten sind von der Inflation betroffen, auch in den Supermärkten und Kaufhäusern werden die Produkte immer teurer. Das wirkt sich auch auf den Konsum der Haushalte in Deutschland aus: Am Monatsende bleibt immer weniger im Geldbeutel übrig. Umfragen zeigen, dass viele Haushalte jetzt auf Sparmaßnahmen setzen.

Inflation in Deutschland: Konsumenten verzichten bei Shopping und Energie

Angesichts der hohen Inflation verzichtet eine Mehrheit der Bundesbürger bereits auf Shoppingtouren und spart Energie. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor, für die Mitte August gut 2000 Menschen befragt wurden.

61 Prozent der Befragten gaben an, ihren Energieverbrauch effizienter zu gestalten, indem sie beispielsweise den Eco-Modus bei Wasch- und Spülmaschine einschalten. 53 Prozent reduzieren demnach durch weniger Kochen oder Duschen ihren Energieverbrauch. Der Gaspreis war in den vergangenen Tagen erst wieder kräftig gestiegen.

275395183.jpg © Monika Skolimowska/ dpa

Umfrage zu Sparmaßnahmen: Inflation größte Sorge der Deutschen

Auch an anderer Stelle spart ein Großteil der Bürger und Bürgerinnen bereits. Rund die Hälfte der Befragten (51 Prozent) kauft der Umfrage zufolge weniger Kleidung und Elektrogeräte. Auch auf größere Anschaffungen wie ein Auto oder eine Küche wird demnach im Moment eher verzichtet (45 Prozent). Beim Einkaufen achtet eine große Mehrheit auf den Preis und kauft nur was sie wirklich braucht.

39 Prozent der Befragten gaben zudem an, beim Urlaub zu sparen. Knapp ein Drittel (30 Prozent) will nach zwei Jahren Corona-Zwangspause aber nicht auf Reisen verzichten. Auch Versicherungen zu kündigen ist für eine Mehrheit (51 Prozent) eher keine Option.

Laut einer Studie im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist die hohe Teuerung derzeit die größte Sorge der Menschen in Deutschland. 85 Prozent wählten die Inflation aus einer Liste von Themen bei der Antwort auf die Frage, welches Problem ihnen momentan Sorgen bereite. 78 Prozent machen sich demnach sehr große oder große Sorgen über die künftige Versorgung mit Energie und Strom, jeweils 77 Prozent befürchten eine Verschlechterung der Wirtschaftslage sowie eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs. (dpa/sf)