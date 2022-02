Experte warnt vor Preisschock bei Lebensmitteln in Deutschland

Von: Ines Baur

Experten erwarten in den nächsten Monaten einen Preisschock für Verbraucherinnen und Verbraucher. Für sehr viele Menschen kann das Haushaltsgeld knapp werden. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de

Steigende Energiepreise und eine geschätzte Inflationsrate von bis zu sieben Prozent. Experten befürchten eine massive Preissteigerung bei Lebensmitteln.

München - Der Preis für Erdgas steigt in ganz Europa. Das wiederum macht sich bei der Herstellung chemischer Düngemittel bemerkbar. Stickstoffdünger ist vielen Landwirten zu teuer. Laut Berechnungen des Deutschen Bauernverbands (DBV) führen Preiserhöhungen bei Dünger und Treibstoff dazu, dass die Produktionskosten im Ackerbau bis zu 30 Prozent steigen. Nicht jeder Landwirt will oder kann da noch mithalten.

Lebensmittel: Bis zu sieben Prozent - Nahrungsmittelpreise werden Inflationstreiber

„Die Düngemittelpreise sind so hoch wie nie. Es gibt Bauern, die sich den Dünger aktuell nicht mehr leisten wollen und deswegen Ertragseinbußen bewusst in Kauf nehmen“, sagt DBV-Generalsekretär Udo Hemmerling im Interview mit der Welt am Sonntag. Das bringt Produktionsausfälle, Ertragseinbußen in der Landwirtschaft und letztendlich steigende Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich.

Zu spüren bekommt das früher oder später die Kundschaft der Lebensmittelhändler und Discounter. „Die Teuerung in den Supermärkten fängt jetzt erst an“, sagt Christian Janze, Partner bei der Beratungsgesellschaft EY und Agribusiness-Beauftragte. „Die Erzeugerpreise ziehen stark an, das hat am Ende dann auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, vor allem nach der nächsten Ernte.“

Lebensmittel: „Preisanhebungen in den kommenden Monaten“

„Nach unseren Umfragen planen in den kommenden Monaten zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller weitere Preisanhebungen“, sagte Timo Wollmershäuser der Konjunkturchef des Münchner ifo-Instituts im Gespräch mit der Welt am Sonntag. Das seien so viele wie nie zuvor im wiedervereinigten Deutschland. „Somit dürften die Nahrungsmittelpreise in diesem Jahr ein maßgeblicher Inflationstreiber werden.“

Die Wirtschaftsforscher stufen in ihren Prognosen die Inflationsrate für 2022 in Deutschland auf vier Prozent hoch. Bei den Lebensmittelpreisen rechne das Institut mit einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.