Inflation macht sich bemerkbar: Diese Produkte werden jetzt knapp und teuer - Lücken in den Regalen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der inflationsbedingte Anstieg der Preise macht sich unter anderem auch im Supermarkt bemerkbar. © Martin Wagner/Imago Images

Die Inflation trifft den Handel stark, was sich auch auf den Geldbeutel des Endverbrauchers auswirkt. Die Preise steigen, während einige Produkte knapp werden.

München - Deutsche Verbraucher müssen beim Einkauf aktuell tiefer in ihre Geldbörse greifen, denn fast überall sind die Preise gestiegen. Zu verantworten hat das die vergleichsweise hohe Inflation: Im Januar erreichte sie mit 4,9 Prozent erneut beinahe die 5-Prozent-Marke. Für das gesamte Jahr 2022 erwartet das Ifo-Institut eine Inflation von mindestens vier Prozent.

Die Preiserhöhung dürfte also in den nächsten Monaten anhalten. Laut einer Umfrage von Ifo wollen etwa immer mehr Unternehmen ihre Preise aufgrund steigender Kosten für Energie und bei der Beschaffung von Vorprodukten erhöhen. Manche Produktklassen hat es in letzter Zeit aber härter als andere getroffen.

Inflation lässt Preise in die Höhe schießen - Elektrogeräte am stärksten von der Erhöhung betroffen

Von der gegenwärtigen Marktsituation sind Produkte im Elektrosegment am meisten betroffen, zeigen Daten des Marktforschers GfK. Dort wird es eng mit der Verfügbarkeit von Produkten. Zwar seien nicht überall direkt Regallücken sichtbar, allerdings habe „die durchschnittliche Zahl an Produkten pro Händler abgenommen“, bemerkte GfK-Lieferkettenexpertin Tatjana Wismeth gegenüber dem Handelsblatt.

Insgesamt verzeichneten Elektro-Artikel eine Preiserhöhung von durchschnittlich vier Prozent. Dabei variiert der Preisanstieg innerhalb des Segments und fällt je nach Geräteklasse unterschiedlich aus. Spitzenreiter sind jedoch die Foto-Geräte mit 20,1 Prozent. Darauf folgen Peripheriegeräte für Laptops und Computer. So wurden beispielsweise Tastaturen zum Ende des letzten Jahres um 18 Prozent teurer und legten nach dem 2020-Anstieg von 15 Prozent nochmal zu.

Bei Kaffeemaschinen wurde ebenfalls eine Erhöhung des Preises verzeichnet. Im Gegensatz zu dem Anstieg von elf Prozent in 2020 ging die Preiserhöhung aber zurück. Im letzten Jahr lag er bei nur noch sieben Prozent.

Inflation, aber auch Chipmangel sorgen für höhere Preise bei Elektro - „Verfügbarkeit geht zurück“

Ein ausschlaggebender Faktor bei Elektrogeräten ist der zeitgleich eingesetzte Chipmangel. Dies verschärft die Situation rund um die Preise nochmal deutlich stärker. „Aufgrund der Knappheit von Prozessoren sehen wir in den Daten, wie die Schere aufgeht: Die verfügbaren Komponenten werden eher in die Premiumprodukte eingebaut, die Verfügbarkeit von preiswerten Artikeln geht zurück“, erklärte die GfK-Expertin Wismeth dem Handelsblatt.

So ist ein klarer Preisanstieg bei Produkten wie Drohnen, Audio-Geräten und Computern sowie PC-Komponenten wie Grafikkarten zu beobachten. Hinzu kommt, dass man Auslaufmodelle nun weniger günstig als vor der Pandemie bekommt. Vor der Corona-Pandemie wurden Vorjahresmodelle von Fernsehern um 20 günstiger angeboten, doch 2021 nur noch um zehn Prozent.

Inflation in Deutschland: Lebensmittel werden teurer - insbesondere Artikel des täglichen Bedarfs

Die Inflation macht dem Endverbraucher auch in der Lebensmittelbranche schwer zu schaffen, besonders mit Preiserhöhungen. Die während eskalierenden Verhandlungen mit Lieferanten entstandenen Lücken füllen die Händler mit Alternativprodukten, aber einen Preisanstieg spüren Kunden trotzdem.

Die Daten des GfK zeigen den erheblichen Ausmaß der Preiserhöhung beim Lebensmittelhandel. Dem Marktforscher zufolge war 2021 jede siebte Warengruppe im Supermarkt mehr als zehn Prozent teurer. Außerdem lagen neun von zehn Warengruppen im zweiten Halbjahr über den Preisen des Vorjahres.

Bei Basisartikeln wie Eiern, Margarine, Kartoffeln, aber auch Toilettenpapier und Küchenrollen seien die Preiserhöhungen besonders sichtbar, so GfK-Expertin Wismeth. Bei Produkten wie Pralinen und Gemüsekonserven addieren sich noch höhere Kosten für Weißblech auf den Preisanstieg und sorgen bei diesen Artikeln für eine Erhöhung von über zehn Prozent. Bei Waren des täglichen Bedarfs achten Endverbraucher viel mehr auf Sonderangebote und gehen beim Einkauf sparsamer um, zeigen Statistiken des GfK.

Inflation trifft auch Möbelbranche: Preisanstieg bei Küchen wegen teuren Rohstoffen und längere Lieferzeit

Ein weiteres, vom Preisanstieg besonders stark betroffenes Gebiet ist die Möbel-Branche. Auslöser sind stark gestiegene Transportkosten und eine Preiserhöhung des wichtigsten Rohstoffes Holz um fast das Doppelte. Besonders bei Küchenmöbel sind hohe Preise sichtbar, da ein Mangel an Rohstoffen für Spanplatten herrscht. Dazu verlängern sich auch die Lieferzeiten beachtlich. Schon vor der Pandemie musste man sich rund drei Monate gedulden, bis die neue Küche geliefert wurde. Inzwischen beträgt dieser Zeitraum wohl vier bis sechs Monate. (bb)