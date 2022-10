Trend Ingwershot: So schneiden die Produkte beim „Öko-Test“ ab

Ingwershots im Supermarktregal. © IMAGO/imageBROKER/Carsten Milbret

Seit einigen Jahren ist der Ingwershot in Deutschland beliebt. Einschlägige Produkte wurden nun getestet. Im Ergebnis sind die Produkte gut. Doch: Nicht alle stecken voller Vitaminen.

Frankfurt/Main – Der Hals kratzt. Schnell ein Ingwershot – in der Hoffnung, den Infekt abzuwenden! Viele Shots schneiden im „Öko-Test“ gut ab. Was die Tester aber überraschte: In einigen steckt keinerlei Vitamin C. Die meisten Ingwershots aus dem Supermarkt kann man sich guten Gewissens genehmigen. Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“, die 20 Ingwershots auf ihre Inhaltsstoffe hin geprüft hat. (Ausgabe 11/2022)

Ingwershots: Nicht jeder Shot ist eine Vitaminbombe

Testsieger wurden der „Ingwer Sturm“ von Live Fresh und der „Ingwer Shot mit Apfel & Zitrone“ von Rewe To Go – Note „sehr gut“. Neun weitere Produkte bekamen die Note „gut“. Kein Produkt fiel im Test durch. Es gab aber einige Mängel, die bei den Testern – trotz all der Schärfe des Ingwers – einen faden Nachgeschmack hinterließen. Denn in 13 Produkten fand „Öko-Test“ Hinweise darauf, dass der Ingwer lange gelagert oder stark verarbeitet wurde.

Und: Längst nicht jeder Ingwershot ist eine Vitaminbombe. In sieben Produkten konnte „Öko-Test“ keinerlei Vitamin C nachweisen – obwohl Ingwer, Zitrone und Apfel auf der Zutatenliste standen.

Ingwershots: Beliebt, aber nicht günstig

Die Mischung aus Ingwer und weiteren Zutaten, wie Äpfeln, Zitronensaft oder Karotten als kurzer „Energieboost“ kommen in den letzten Jahren immer mehr in den Trend. Sie gelten als Wachmacher oder Immunsystemhelfer. Gerade im Herbst und im Winter, wo neben dem Coronavirus auch die ganz konventionelle Erkältung wieder häufig vorkommt, greifen vermehrt Menschen zum Ingwergetränk. Doch: Der Preis des Getränks ist nicht zu vernachlässigen. Der Rewe To Go Ingwershot kostet für 125 ml beispielsweise 1,99 Euro (Stand 2021). (dpa/lp)