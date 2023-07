Amazon Prime Day: Experte warnt vor „Psychotricks“

Von: Helmi Krappitz

Der Prime Day ist besonders bei Schnäppchenjägern beliebt. Aber Vorsicht: Experten warnen vor Verkaufsmaschen und Betrug.

München – Der Amazon Prime Day steht an. Am 11. und 12. Juli 2023 können sich Schnäppchenjäger wieder auf die Suche nach den besten Angeboten machen. In dem Meer an Rabatten auf der Online-Plattform verliert man schnell den Überblick – denn nicht jedes Angebot ist wirklich ein Amazon-Schnäppchen. Um nicht auf Betrüger hereinzufallen, sollte man einiges beachten.

Prime Day: Aktionstag gilt für Amazon-Prime-Kunden

Voraussetzung für die Teilnahme am Prime Day ist eine kostenpflichtige Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Aber auch Nicht-Mitglieder können von der Aktion profitieren: ein kostenloses Test-Abo für 30 Tage. Unklar ist, ob sich der Aufwand lohnt. „Der Amazon Prime Day suggeriert zwar große Vorteile – unterm Strich ist das aber oft nicht so“, erzählte Walter Hager vom österreichischen Verein für Konsumenteninformation (VKI) Future Zone. Laut einer Untersuchung würden Prime Mitglieder teils mehr zahlen als Nicht-Mitglieder.

„Psychotricks“: Amazon-Angebote nicht immer am günstigsten

Auch die deutschen Verbraucherzentralen warnen vor solchen Aktionstagen. Denn viele angepriesene Sparpreise gehen nicht vom Marktpreis aus, sondern werden mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) verglichen – diese ist meist signifikant höher. So entsteht der Anschein von besonders niedrigen Preisangeboten. Hier spricht man von sogenannten „Mondpreisen“. Das seien „Psychotricks“ der Händler, sagte Hager. Blitzangebote mit einer tickenden Uhr, begünstigen diese Tricks. Kunden seien so unter Druck gesetzt schnell dem Angebot nachzugehen.

Gute Angebote gibt es natürlich trotzdem. Verbraucherschützer empfehlen, mindestens zwei Preissuchmaschinen zu nutzen, um die angegebenen Preise zu vergleichen. Lässt sich das Sonderangebot nicht unterbieten, kann sich der Kauf am Aktionstag lohnen. Besonders ältere Produktmodelle verzeichnen Preisnachlässe. Ratsam sei auch das Erstellen einer Wunschliste vor dem Kaufrausch – so behält man besser den Überblick.

Betrug bei Amazon: Experten raten nicht per Vorkasse zu zahlen

Vor dem Prime Day machen auch Betrüger nicht Halt. Laut Verbraucherzentrale bieten dubiose Händler bereits seit Jahren Produkte zu utopischen Preisen auf dem Amazon-Marketplace an. Besonders Fake-Angebote forderten die Amazon-Kunden auf, per Vorkasse zu bezahlen – die Ware erhielten sie nie. Andere Betrüger locken Kunden via E-Mail auf Fake-Shops, die der Amazon-Seite sehr ähnlich sehen. Dort werden dann persönliche Daten erfragt: „Kein seriöser Online-Anbieter würde eine E-Mail schicken, über die ich meine Zugangsdaten eingeben soll“, erklärte Hager.

An Aktionstagen besteht besonders hohe Verwechslungsgefahr mit Betrügern. Deswegen gilt: Vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift zahlen. Im Falle eines Betrugs sei es bei Kreditkartenzahlung schwieriger sein Geld zurückzubekommen, so Hager. Sollten keine unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten angeboten –wie PayPal oder Rechnung – deutet das oft auf unseriöse Seiten hin. (hk)