Filterfunktion und neuer Look: Das bringt das neue WhatsApp-Update

Von: Sandra Sporer

Die Benutzeroberfläche von WhatsApp bekommt einen neuen Look. Eine neue Funktion soll zudem dabei helfen, den Überblick bei allen Nachrichten zu behalten.

München – Zwar sind die neuen WhatsApp Features des Updates bisher nur in der Beta-Version verfügbar, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch reguläre Nutzer in ihren Genuss kommen. Neu ist unter anderen das Design der Benutzeroberfläche. Informationen des Portals WABetaInfo zufolge soll bei Android in Zukunft eine weiße Leiste mit dem WhatsApp-Schriftzug in grün bei der App ganz oben stehen. Bei iOS-Geräten sieht es etwas anders aus.

Ein neues Update beschert WhatsApp einen neuen Look und eine Filterfunktion

Hier steht weiterhin ganz oben das Wort Chats in schwarz. Darunter findet sich sowohl bei iOS als auch bei Android eine neue Funktion, die ebenfalls mit diesem Update eingeführt wurde. Es handelt sich um eine Filter-Funktion.

In Zukunft kann man sich nicht mehr nur alle Chats anzeigen lassen, sondern mithilfe der Filter die Auswahl auf bestimmte Chats einschränken. Zum Beispiel alle Chats mit ungelesenen Nachrichten. Zudem soll es möglich sein, zwischen privaten und geschäftlichen Chats zu unterscheiden und auch, Chats nach diesem Kriterium zu filtern. Was sich leider nicht herausfiltern lässt sind Betrugsversuche, die auch auf WhatsApp immer mal wieder die Runde machen – jüngst in Form eines betrügerischen Gewinnspiels.

Mit dem neuen Update bekommt WhatsApp einen neuen Look und eine Filterfunktion. Bisher kommen aber nur Beta-Tester in den Genuss dieser Funktionen. © Rüdiger Wölk/IMAGO

Bis die Filterfunktion und der neue Look allen WhatsApp-Nutzern zur Verfügung steht, dauert es noch etwas

Bisher steht die neue Filterfunktion nur Nutzern der Beta-Version von WhatsApp zur Verfügung. In dieser werden die neuen Features eine Weile getestet und sichergestellt, dass diese auch mit den neuen Funktionen weiterhin flüssig läuft. Bewähren sich neue Funktionen hier, werden sie anschließend für alle Nutzer ausgerollt. Das passiert abschnittsweise, sodass es manchmal eine Weile dauern kann, bis ein neues Feature auf dem eigenen Smartphone verfügbar ist.

Dieses Jahr gab es bereits einige Neuerungen bei dem beliebten Nachrichtendienst. So wurde etwa eine neue Funktion der Senden-Taste bei WhatsApp eingeführt, mit der sich Nachrichten versenden lassen, die nur einmal angesehen werden können. Außerdem gibt es eine neue Funktion, die das Aufnehmen von Sprachnachrichten erleichtert. (sp)