iPhone: Diesen Trick besser nicht befolgen - er bringt dem Akku nichts

Von: Stella Henrich

Teilen

Akku leer? Was tun? (Symbolbild) © Valentin Wolf/imago

Kennt jeder: Die Batterie des Smartphones verabschiedet sich just in dem Moment, in dem keine Steckdose verfügbar ist. Lässt sich der Akku mit einem Trick schonen, um ein vorzeitiges Ausschalten des Geräts zu vermeiden?

München ‒ Der U-Bahn-Kontrolleur will die Fahrkarte und das Klinikpersonal den aktuellen Coronatest sehen. Am Bankschalter willst du dich mit dem digitalen Personalausweis identifizieren und mit dem Smartphone überwachst du dein schlafendes Baby im Kinderzimmer, während du gemütlich auf der Couch des Nachbarn sitzt - und dann das: Der Akku deines Smartphones ist leer, so als hätte eine unheimliche Kraft die Batterie des Handys plötzlich aufgesaugt. Keine Powerbank, kein Ladegerät - nichts ist in greifbarer Nähe, was dich wieder mit deinen digitalen Dokumenten auf dem Smartphone verbindet oder das Gerät zur Raumüberwachung erneut startet.

iPhone: Diesen Trick besser nicht befolgen - er bringt dem Akku nichts

Dabei hast du im Vorfeld schon allerlei Tricks befolgt, welche die Batterie des Handys schonen und den Stromverbrauch angeblich drosseln. Doch das hat alles nichts geholfen. Der Akku ist leer. Noch nicht einmal ein Notruf ließe sich jetzt noch mit dem Gerät absetzen. Was viele Nutzer bisweilen glauben, dass der Ruhemodus von im Hintergrund laufenden Apps etwas bringt, auch das stimmt offenbar nicht - zumindest gilt das für iPhones. Das schreibt Apple in seinem Benutzerhandbuch. Hintergrund-Apps beanspruchen nicht den Arbeitsspeicher des iPhones.

Normalerweise gibt es keinen Grund, eine App zu beenden, da zum Beispiel durch das Beenden kein Batteriestrom gespart wird.

Smartphone-Akku leer: App nur schließen, wenn sie nicht mehr funktioniert

Das Schließen einer App ergibt laut Apple-Support nur dann Sinn, wenn die Applikation auf dem Gerät nicht mehr reagiert. In einer solchen Situation soll der User den App-Umschalter öffnen und nach oben rechts streichen, um zur nicht funktionierenden App zu gelangen. Dort soll er dann mit dem Finger nach oben über die App streichen, um sie zu beenden.

Immer wieder kommt es beim aktuellen Modell des Apple-iPhone 14 in der Version iOS16 zu Beschwerden über dessen schlechte Akkulaufzeit von genervten Nutzern. Das Gerät sei ständig heißt und der Akku laufe viel schneller leer. Aber auch bei früheren Modellen des Herstellers führte die Akkulaufzeit von iPhones immer wieder zu Beschwerden. Apple verweist dabei meist gern darauf, das aktuelle Update aufzuspielen.