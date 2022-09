iPhone-Update: Nutzer von iOS 16 genervt – Akku entleert sich offenbar schneller

Von: Stella Henrich

Das neueste iOS-16-Update sorgt bei vielen Apple-Smartphones offenbar dafür, dass die Akkulaufzeit deutlich leidet. Viele Nutzer sind genervt.

München ‒ Welcher Grund für das rasche Leeren der iPhone-Batterie verantwortlich ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Möglich könnte aber ein Zusammenhang mit bestimmten Apps sein, schreibt Chip.de. Diese Möglichkeit könnten Nutzer in den Einstellungen Ihres iPhones überprüfen. Unter „Einstellungen / Batterie“ finden die Anwender eine Übersicht darüber, welche Apps wie viel Kapazität verbrauchen.

Übrigens hat sich Apple bislang noch nicht zu möglichen Akkuproblemen in iOS 16 geäußert. Das Unternehmen habe erst kürzlich ein Mini-Update auf iOS 16.0.2 für die Öffentlichkeit freigegeben, ohne eine mögliche Verbesserung der Akkulaufzeit zu erwähnen, kritisiert das Online-Portal den Tech-Giganten. Das nächste größere Update auf iOS 16.1 befindet sich derzeit noch im Beta-Test.

Neues iPhone-Update: Akkulaufzeit hat sich verschlechtert

Währenddessen hat das Apple-Magazin 9to5mac.com in einer nicht repräsentativen Umfrage ermittelt, wie es sich mit der Akkulaufzeit des iPhones nach der Installation des Updates verhält. Dabei geben 63 Prozent der Leser an, dass die Akkulaufzeit ihres iPhones nach der Installation von iOS 16 schlechter geworden sei. Etwa 20 Prozent meinen, die Laufzeit sei gleich geblieben und rund fünf Prozent glauben, dass sie sogar besser geworden sei. Die restlichen zehn Prozent der befragten Leser geben sonstige Gründe an.

Mögliche Gründe für den hohen Batterieverbrauch:

1. Jedes Mal, wenn ein Systemupdate installieren wird, braucht iOS eine Weile, um alle Benutzerdaten neu zu indizieren. Dieser Vorgang kann einige Stunden oder sogar mehr als einen Tag dauern, je nachdem, wie viele Daten der Benutzer auf dem Gerät gespeichert hat. Während der Neuindizierung , stellen Nutzer häufig fest, dass das iPhone heißer wird und der Akku sich schneller als gewöhnlich entlädt. Nach Abschluss der Neuindizierung sollte sich aber alles wieder normalisieren.

, stellen Nutzer häufig fest, dass das iPhone heißer wird und der Akku sich schneller als gewöhnlich entlädt. Nach Abschluss der Neuindizierung sollte sich aber alles wieder normalisieren. 2. Gleichzeitig gibt es einige neue Funktionen, die dazu führen können, dass das iPhone mehr Strom verbraucht. iOS 16 bietet beispielsweise eine Option, die haptische Rückmeldungen beim Tippen auf der virtuellen Tastatur ermöglicht. Offenbar kann diese Funktion laut Apple die Laufzeit beeinträchtigen.

ermöglicht. Offenbar kann diese Funktion laut Apple die Laufzeit beeinträchtigen. 3. Sogar der neue Sperrbildschirm kann sich je nach Verwendung auf die Akkulaufzeit auswirken. Wer auf Basis der Wetter-App ein Widget oder ein Wallpaper einrichtet, das periodisch den aktuellen Standort verfolgt, sorgt dafür, dass sich der Akku sicherlich schneller leert als bei Verwendung eines Sperrbildschirms ohne GPS-Zugriff.

kann sich je nach Verwendung auf die Akkulaufzeit auswirken. Wer auf Basis der Wetter-App ein Widget oder ein Wallpaper einrichtet, das periodisch den aktuellen Standort verfolgt, sorgt dafür, dass sich der Akku sicherlich schneller leert als bei Verwendung eines Sperrbildschirms ohne GPS-Zugriff. 4. Darüber hinaus weist das Apple Magazin daraufhin, dass die erste Veröffentlichung einer neuen iOS-Version normalerweise mehr Fehler enthalte. Diese könnten auch dazu führen, dass der Akku schneller entladen werde.

Es ist nicht das erste Software-Problem des US-Konzerns. Zuletzt sorgte im August eine Sicherheitslücke bei Apple für Aufregung. Trotzdem wächst das iPhone-Geschäft. Selbst die hohen Preise halten überzeugte „Apple-Jünger“ nicht vom Kauf dieser Geräte ab. So legte der Apple-Umsatz im Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal auf knapp 40,7 Milliarden Dollar zu. Im Vergleich zum Vorjahr lag dieser 39,6 Milliarden Dollar.

Schade nur, dass Moderator und Wiesn-Freund Kai Pflaume vom Update-Fehler im Apple-System offensichtlich nichts wusste, sonst hätte der Moderator den Apple-Chef Tim Cook auf dem Oktoberfest gleich mal fragen können. Anstatt dessen brachte er ihm den bayerischen Satz bei „Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzen“.

