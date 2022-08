Ryanair schafft Billigtickets ab - Zeit der 10-Euro-Flüge ist vorbei

Von: Stella Henrich

Ryanair gilt als die verlässlichste Airline der Welt. Doch die Ölpreise machen der Fluggesellschaft zu schaffen. Billig-Tickets soll es daher bald nicht mehr geben.

London ‒ Die Ära des 10-Euro-Tickets sei vorbei, sagt Vorstandschef Michael O‘Leary jetzt dem britischen Radiosender BBC 4. Der Boss der Fluggesellschaft Ryanair sieht keinen Spielraum mehr für solche Billigtarife in den nächsten Jahren. Die durchschnittlichen Ticketpreise bei Ryanair würden von 40 Euro im vergangenen Jahr auf 50 Euro im Laufe der kommenden fünf Jahre steigen.

Ryanair-Boss Michael O‘Leary kündigt steigende Ticketpreise an. © Hans Lucas/imago

Ich denke, die Leute werden noch viel empfindlicher für Preise werden und daher ist es meine Sicht, dass viele Millionen nach günstigeren Tarifen Ausschau halten werden

Der Anstieg der Treibstoffkosten, der die Flugpreise in die Höhe treibe, erhöhe zwar auch die Energierechnungen der Haushalte und schmälere das verfügbare Einkommen der Menschen. Trotzdem erwartet der Airline-Chef, dass viele Reisende nach Billigflügen Ausschau halten werden.

Ryanair-Chef kritisiert Flughafen-Management

Als weiteren Preistreiber neben den hohen Energiepreisen nennt der Manager die generelle Inflation, welche zu Arbeitskämpfen und hohen Lohnforderungen führten. Dabei erhebt O‘Leary schwere Vorwürfe gegen das Flughafen-Management. Die Airports hätten monatelang Zeit gehabt, um sich vorzubereiten. Großbritannien ist neben Deutschland wohl aktuell das Paradebeispiel für das Flug-Chaos in Europa. An Flughäfen bildeten sich in den letzten Wochen regelmäßig lange Warteschlangen an der Gepäckabfertigung und an den Sicherheitschecks, außerdem entfallen zahlreiche Flüge.

Dabei sei es die Verantwortung von Flughäfen, für ausreichend Sicherheitspersonal zu sorgen. Dass die Airline bislang dennoch wenig Flüge habe streichen müssen, führt der Ryanair-Chef darauf zurück, bereits im Herbst neues Personal einzustellen und auszubilden. Zwischen 1. Januar und 10. Juli dieses Jahres stornierte die Billigairline nur 0,3 Prozent der geplanten Flüge und gilt als die verlässlichste Airline der Welt.

Ryanair-Chef sieht Brexit als Desaster für die Arbeitnehmerfreizügigkeit

Ein großes Problem in Großbritannien sei weiterhin der Brexit, sagte der irische Geschäftsmann O’Leary. Der Austritt aus der EU habe sich als „Desaster“ für die Arbeitnehmerfreizügigkeit herausgestellt. Es sei Zeit, darüber nachzudenken, die „Dummheit des Brexits“ teilweise rückgängig zu machen und Großbritannien durch ein neues Freihandelsabkommen wieder näher an die EU zu führen, so der Ryanair-Boss.

