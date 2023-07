Mehr als 70.000 Router infiziert: Malware bleibt häufig unerkannt

Wenn ich mir mal so den Warnhinweis anschaue, da hat aber jemand in der Schule gut aufgepasst, aber nicht wirklich Ahnung von dem was sie schreibt. Die Fritz-Box ist richtig sicher, wenn man jedes Update nutzt und auch sich an bestimmte Regeln und Einstellungen hält. Das kann man auch mit anderen Router, man muss nur wissen wo. Es gibt mehr Experten und Fachmänner im privaten Bereich, als die, die man gerne für Fachmänner und Experten hervorhebt. Z.B. Bei Saturn und MediaMarkt werden sie alles finden, nur keine Fachmänner und Experten. Bei uns ist alles so eingestellt, dass selbst Dos-Attacken keine Chance haben, aber man gut auf der Fritzbox auslesen kann, wie viele es versucht haben. Hat man sein Gerät richtig abgesichert, dann kann zu 90 % nichts passieren. 10 % Prozent sind immer Restrisiko. Da dieser Virus aber nur in USA, Argentinien, Brasilien, Nigeria, Italien und England auftaucht, sollte man mit der Verbreitung bzw. Warnungsbeschreibung sehr aufpassen. Ziehen sie sofort den Router raus, kann Millionen Euro von Schaden anrichten.