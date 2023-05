Jetzt auch in BW möglich: Antrag auf Heizkosten-Zuschuss stellen

Von: Pauline Wyderka

Der Heizkosten-Zuschuss kann ab sofort per Online-Antrag angefragt werden. Die Chance auf eine Rückerstattung der extrem hohen Heizkosten vom letzten Jahr. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Heizkosten-Zuschuss für 2022 – ab sofort auch in BW zu holen

Die Energiekrise 2022 hat sich in den Geldbeuteln vieler deutlich bemerkbar gemacht. Wer extrem viel Heizkosten für das Jahr bezahlt hat, kann nun einen Härtefallantrag stellen und sich einen Teil seines Gelds zurückholen. Am 8. Mai geht es offiziell auch in Baden-Württemberg los.

HEIDELBERG24 verrät, wie man auch in Baden-Württemberg ab sofort den Antrag auf den Heizkosten-Zuschuss stellen kann.

Nachdem die Antragstellung in Bremen und Hamburg bereits seit dem 2. Mai möglich ist, ziehen nun außer Baden-Württemberg auch Rheinland-Pfalz und das Saarland nach. (paw)