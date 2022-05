24 Stunden offen: Wende bei Öffnungszeiten von Mini-Rewe

Rewe testet im bayrischen Pettstadt aktuell eine Mini-Filiale ohne Personal (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Nach langem Hin und Her bei Josefs Nahkauf Box: Der Mini-Rewe im bayrischen Pettstadt darf nun doch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Pettstadt – Die Supermarktkette Rewe testet aktuell im bayrischen Pettstadt eine Mini-Filiale ohne Personal. Unter dem Namen „Josefs Nahkauf Box“ hat die Rewe-Tochter Nahkauf im März einen „Walk-In Store“ in Pettstadt eröffnet, der rund um die Uhr geöffnet sein sollte. Doch schon kurz darauf schaltete sich die Politik in Franken ein und stoppte die Öffnung an Sonn- und Feiertagen. Jetzt gibt es die erneute Kehrtwende.

24RHEIN verrät, warum der Mini-Rewe in Pettstadt jetzt doch wieder am Sonntag öffnen darf.

Mit Josefs Nahkauf Box testet Rewe aktuell, wie die Nahversorgung in ländlichen Regionen verbessert werden kann. Ziel ist es, dass die Anwohner aus kleinen Gemeinden nicht mehr kilometerweit in andere Städte fahren müssen, um einzukaufen, sondern alles für den täglichen Gebrauch bei sich vor Ort finden. So funktioniert auch der Mini-Rewe in Pettstadt. Auf gerade mal 39 Quadratmetern gibt es ein Sortiment mit rund 700 Artikeln. (bs)