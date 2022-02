JYSK: Dänisches Bettenlager umbenannt – alle Infos zum Möbelhaus

Filiale der Möbelkette Jysk © Lobeca /Ralf Homburg / IMAGO

Das frühere Dänische Bettenlager führt unter dem Namen JYSK alle Filialen und seinen Onlineshop fort.

Aarhus – Am 2. April 1979 erfolgte die Gründung des Dänischen Bettenlagers beziehungsweise des dänischen Möbelhauses JYSK durch Lars Larsen. Der Däne, der zuvor mehrere Jahre in einem Möbelgeschäft als Angestellter gearbeitet hatte, eröffnete ein Fachgeschäft für Schlafzimmermöbel mit dem Namen „Jysk Sengetøjslager“. In nur wenigen Jahren schuf der Unternehmer eine große Möbelkette in vielen verschiedenen Ländern. Die Bezeichnung JYSK ist eine Abkürzung für „jütländisch“ und drückt die Heimatverbundenheit des Gründers mit der dänischen Region aus, in der er geboren wurde und aufwuchs, der Halbinsel Jütland.

JYSK: Die Geschichte des Dänischen Bettenlagers

Nach der Gründung des Schlafzimmer-Einrichters JYSK in Aarhus und anschließend in weiteren skandinavischen Städten eröffnete die Kette am 1. April 1984 das erste Möbelhaus in Deutschland unter dem Namen Dänisches Bettenlager. In den ersten Jahren des Bestehens war das Sortiment des Einrichters im Wesentlichen auf Betten und andere Einrichtungsartikel für Schlafzimmer spezialisiert. Die erste deutsche Filiale befand sich im schleswig-holsteinischen Flensburg. In den folgenden Jahren kamen zahlreiche weitere Geschäfte in Deutschland hinzu. Außerdem expandierte JYSK in viele andere europäische Länder, unter anderem eröffnete das Einrichtungshaus seine ersten Filialen in den folgenden Staaten:

Österreich (2000)

Schweiz (2006)

Frankreich (2007)

Italien (2009)

Spanien (2009)

Portugal (2016)

JYSK: Die Umbenennung des Dänischen Bettenlagers

Der Firmengründer Lars Larsen hatte die Firmierung seiner skandinavischen Tochterunternehmen bereits 2001 in JYSK geändert. In Deutschland erfolgte die Umbenennung des Dänischen Bettenlagers in JYSK 2021, nachdem dieser Schritt in Österreich ein Jahr zuvor vollzogen worden war. Seit diesem Zeitpunkt tragen alle Filialen sowie der Onlineshop in Deutschland diesen Namen. Mit der Änderung des Namens trägt der Konzern nicht zuletzt der Tatsache Rechnung, dass sein Sortiment mittlerweile weit über das eines Bettenlagers hinausgeht.

JYSK: Die Konzernstruktur des ehemaligen Dänischen Bettenlagers

Der Gründer Lars Larsen verstarb in Folge einer Krebserkrankung am 19. August 2019. Seit seinem Tod führt sein Sohn Jacob Brunsberg das Familienunternehmen JYSK weiter. JYSK ist als Aktiengesellschaft organisiert, die ihren Sitz in Brabrand in der Nähe von Aarhus hat.

JYSK, das in Deutschland über viele Jahrzehnte unter Dänisches Bettenlager firmierte, ist heute in 50 Ländern weltweit vertreten. Neben allen skandinavischen Ländern gehören dazu unter anderem die folgenden Staaten:

Polen

Ungarn

Tschechien

Slowakei

Niederlande

Rumänien

Kosovo

Kroatien

Armenien

Weißrussland

Vereinigte Arabische Emirate

Insgesamt unterhält JYSK mehr als 3.000 Filialen. 2021 beschäftigte der JYSK Konzern weltweit mehr als 26.500 Angestellte. Während JYSK in Deutschland und in zahlreichen anderen Ländern direkt Filialen in Eigenregie betreibt, arbeitet das Unternehmen in 22 Ländern mit Franchise-Partnern zusammen. Das Geschäft in Deutschland organisiert JYSK vom schleswig-holsteinischen Handewitt in der Nähe von Flensburg aus.

JYSK: Die deutschen Filialen des ehemaligen Dänischen Bettenlagers

JYSK betrieb in Deutschland im Geschäftsjahr 2020/2021 mehr als 958 Filialen. Die Möbelkette unterhält in zahlreichen Groß- und Mittelstädten Filialen, unter anderem in:

Brandenburg

Wittenberg

Bad Hersfeld

Helmstedt

Salzwedel

Bremerhaven

Itzehoe

JYSK hat bezogen auf Europa das mit Abstand größte Netz an Filialen in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte JYSK in diesen Verkaufsstellen und im deutschen Onlineshop insgesamt einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Mit diesem dichten Filialnetz erfüllte JYSK sein Ziel, für 98 Prozent aller deutschen Haushalte in einem Zeitraum von nur 20 Minuten Fahrweg erreichbar zu sein.

JYSK: Das Sortiment des ehemaligen Dänischen Bettenlagers in den Filialen und im Onlineshop

JYSK beziehungsweise das ehemalige Dänische Bettenlager präsentiert in seinem Onlineshop und in den Filialen ein Sortiment unter dem Slogan „Scandinavian Living & Sleeping“. Damit verdeutlicht die Möbelkette, dass sie sich seit ihrer Gründung als Schlafzimmer-Einrichter weiterentwickelt hat. Heute erhalten Kunden bei JYSK auch Möbel und andere Einrichtungsobjekte für viele andere Zimmer.

JYSK unterteilt sein Sortiment in die folgenden Kategorien:

Schlafzimmer

Badezimmer

Büro

Wohnzimmer

Esszimmer

Aufbewahrung

Vorhänge

Garten

Wohnaccessoires

Die Rubrik Schlafzimmer bildet nach wie vor den Sortimentsschwerpunkt. Hier erhalten Verbraucher unter anderem Artikel aus den folgenden Warengruppen:

Bettgestelle

Boxspringbetten

Klappbetten

Schlafsofas

Das Sortiment in den Bereichen Garten und Wohnaccessoires ist stark saisonal geprägt. So finden die Kunden hier je nach Jahreszeit beispielsweise Gartengeräte, Strand-Spielzeug sowie Oster- und Weihnachtsdekoration.

Im Onlineshop bietet JYSK darüber hinaus ein großes Sortiment im Outlet an, das stark reduzierte Artikel umfasst und ständig erneuert wird. Außerdem können Kunden beim Einkauf im Onlineshop Rabattcodes einlösen, um von herabgesetzten Preisen zu profitieren.

JYSK: Das Business-to-Business-Sortiment des ehemaligen Dänischen Bettenlagers

Schon vor der Umbenennung vom Dänischen Bettenlager in JYSK etablierte sich die Möbelkette als Ausstatter für Hotels, Büros und andere gewerbliche Betriebe. Der Möbelhersteller bringt regelmäßig extra Prospekte für professionelle Kunden als gedrucktes Exemplar oder als Digitalprospekt heraus. JYSK bietet unter anderem Schreibtische, Betten, Schränke und Stühle zu besonders günstigen Konditionen für Firmenkunden an. Darüber hinaus profitieren gewerbliche Käufer von weiteren Vorteilen, unter anderem handelt es sich dabei um:

B2B-Rabatt in Höhe von 7 % auf alle Artikel, auch wenn diese bereits reduziert sind

professionelle Beratung durch das B2B-Team

flexible und besonders schnelle Lieferung

Kauf auf Rechnung

Eine besonders unkomplizierte Abwicklung bietet JYSK öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen und Krankenhäusern, an.

JYSK: Die Öffnungszeiten der Filialen

Das ehemalige Dänische Bettenlager veröffentlicht auf seiner Homepage die Öffnungszeiten seiner Filialen. Viele Niederlassungen von JYSK haben die folgenden Geschäftszeiten:

Montag: 9.30 bis 18.30 Uhr

Dienstag bis Freitag: 10.00 bis 18.30 Uhr

Samstag: 9.30 bis 18.30 Uhr

JYSK: Der Kundenservice des ehemaligen Dänischen Bettenlagers

JYSK bietet Verbrauchern ein umfangreiches Serviceangebot. Dazu gehört eine fachkundige telefonische Beratung durch einen Einrichtungsberater zu Themen rund ums Schlafen und Wohnen. Die Bett-Experten berücksichtigen bei ihren Empfehlungen individuelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel Größe, Gewicht oder bevorzugte Schlafposition der Kunden. Die Schlaf- und Wohnberatung ist unter einer Festnetznummer zu Zeiten erreichbar, die JYSK auf seiner Homepage veröffentlicht. Darüber hinaus können Konsumenten in ausgewählten Filialen eine VIP-Matratzenberatung in Anspruch nehmen. Bei diesem Service haben Käufer die Möglichkeit, verschiedene Matratzen auszuprobieren, um die Liegequalität anschließend durch einen Fachmann analysieren zu lassen. Termine für diesen Spezialservice können online oder per Mail vereinbart werden. Auf die gleiche Weise lässt sich ein Termin für die Videoberatung reservieren. Fragen zu einzelnen Artikeln oder Reklamationen können Kunden in einem Chat stellen, auf den sie über die Homepage Zugriff haben.

JYSK: Die Nachhaltigkeitsstrategie des ehemaligen Dänischen Bettenlagers

JYSK legt bei seinen geschäftlichen Aktivitäten viel Wert auf den Schutz von Umwelt und Klima sowie die Einhaltung von sozialen und ethischen Standards. Um dieses Ziel umzusetzen, plant JYSK, den Energieverbrauch in seinen Verwaltungsgebäuden und Filialen bis 2030 um die Hälfte zu senken. Darüber hinaus reduziert das Unternehmen das eingesetzte Verpackungsmaterial, sodass die Menge des Abfalls verringert wird. Außerdem bevorzugt die Möbelkette recycelte Verpackungsstoffe. Bei den Rohstoffen für die Möbelproduktion achtet JYSK darauf, ausschließlich Hölzer aus zertifiziertem Anbau zu verwenden. Die Umstellung auf FSC®-zertifiziertes Holz will der Konzern im Jahr 2024 abgeschlossen haben. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigt JYSK, ausschließlich Baumwolle, zum Beispiel für die Herstellung von Bezugsstoffen oder Kissen und Decken, aus zertifizierter Produktion zu beziehen. Die Einkäufer von JYSK besuchen die Produktionsstätten des Unternehmens in der ganzen Welt in regelmäßigen Abständen, um die Arbeitsbedingungen zu überprüfen.