Mit Wollmütze, Schal und Fäustlingen ins Büro: Wie kalt darf es eigentlich sein?

Von: Stella Henrich

Um Energiekosten zu sparen, drehen nicht nur die Verbraucher zuhause die Heizkörper runter. Auch am Arbeitsplatz wird gespart. Doch wie kalt darf es im Büro eigentlich sein?

München ‒ Wer sitzt schon gern mit Wollmütze, Schal und Fäustlingen und dicken Socken unterm Stiefel im Büro? Auch wenn Sie glauben, das Bild spiegele die Wirklichkeit schief ab - stimmt nicht. Immer mehr Arbeitgeber setzen den knallhart Sparkurs um, den die Politik bereits seit Monaten von ihnen fordert. Seit Beginn des letzten Herbstes, konkret seit dem 1. September des vergangenen Jahres, dürfen Büros in öffentlichen Einrichtungen nur noch maximal 19 Grad Celsius warm sein. In öffentlichen Gebäuden, in denen die Menschen vorwiegend stehen oder gehen, darf nur bis 18 Grad geheizt werden. So sieht es die Energiesparverordnung der Bundesregierung vor, die bis zunächst Ende Februar dieses Jahres befristet war. Doch die Ampel-Koalition hat mit Zustimmung des Bundesrats inzwischen die kurzfristigen Energiesparmaßnahmen bis zum 15. April verlängert.

Diese Kurzfristmaßnahmen der Regierung sind weiterhin gültig: Zu den Kurzfristmaßnahmen zählen unter anderem die Absenkung der Mindestraumtemperatur in Arbeitsstätten um ein Grad Celsius und Festlegung der Höchsttemperatur in öffentlichen Arbeitsstätten auf 19 Grad. Gemeinschaftsflächen, an denen sich nicht dauerhaft Personen aufhalten, dürfen nicht mehr beheizt werden. Warmwasser soll dort, wo es lediglich dem Händewaschen dient, abgeschaltet werden oder die Temperatur auf das hygienische Mindestmaß abgesenkt werden. Die Nutzung von leuchtenden beziehungsweise lichtemittierenden Werbeanlagen wird für bestimmte Zeiten (22.00 bis 06.00 Uhr des Folgetages) untersagt. Damit wird vor allem im Gewerbe-, Handel und Dienstleistungssektor unnötiger Energieverbrauch reduziert. Gleichwohl, wie sich jetzt herausstellt, der Verbrauch deutlich unter den Gasspeicher-Vorräten liegt, scheint das am Energiesparkurs der Regierung nichts zu ändern. Die Beleuchtung öffentlicher Nichtwohngebäude und Baudenkmäler wird verboten, soweit sie nicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist. In Gebäuden oder zugehörigen privaten Gärten bleibt die Beheizung von privaten, innen- oder außenliegenden Schwimm- und Badebecken einschließlich Aufstellbecken mit Gas oder mit Strom aus dem Stromnetz untersagt. Eine Ausnahme gibt es für therapeutische Anwendungen. Gewerbliche genutzte Pools sind davon nicht betroffen.



Um Energie zu sparen, drehen viele die Thermostate ihrer Heizung runter. (Symbolbild) © Robert Schmiegelt/imago

Den ein oder anderen Arbeitnehmer dürfte es also durchaus am Bürotisch frösteln, wenn gerade einmal 19 Grad im Großraumbüro herrscht. Selbst ein kleiner Taschenwärmer bringt dann wenig, um wenigstens die Hände etwas fürs Tippen auf der PC-Tastatur aufzuwärmen. Dabei sieht die Arbeitsstättenverordnung für Arbeitsräume eine „gesundheitlich zuträgliche“ Raumtemperatur vor.

Wie kalt darf es im Büro eigentlich sein? Arbeitnehmer können auf eine Mindesttemperatur bestehen

Wer eine leichte Arbeit im Sitzen verrichtet, darf auf eine Temperatur von mindestens 20 Grad bestehen. So sieht es die technische Regel für Arbeitsstätten laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) vor. Wer schwer (Hand-/Arm-, Bein- und Rumpfarbeit) und im Gehen oder im Stehen arbeiten muss, kann zwölf Grad oder mehr verlangen. Unternehmen dürfen die Mindesttemperaturen in Anlehnung an die öffentlichen Einrichtungen zwar absenken, doch die Zwölf-Gradschwelle darf nicht unterschritten werden. Sie bleibt unverändert bestehen. Aber selbst bei diesen gesetzlichen Vorgaben dürfte nicht allen Beschäftigten gleich warm sein. Jeder empfindet Temperatur bekanntermaßen höchst individuell.

In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während der Nutzungsdauer eine Lufttemperatur von mindestens 21 Grad vorherrschen. In Toilettenräumen darf die Lufttemperatur durch Lüftungsvorgänge, die durch die Benutzer ausgelöst werden, kurzzeitig unterschritten werden. In Waschräumen, in denen Duschen installiert sind, soll die Lufttemperatur während der Nutzungsdauer mindestens 24 Grad betragen. Im Sommer sind solche Vorgaben für die meisten Menschen sicher kein Problem. Doch sobald die nächste Kältepeitsche mit einem plötzlichen Wintereinbruch wie jetzt in Bayern droht, hat jeder Kollege es bestimmt gern warm - ob daheim im Homeoffice oder im Büro. Doch können Mitarbeiter einfach nach Hause gehen, wenn sie frieren, weil der Chef sich nicht an Temperatur-Vorgaben hält?

Wie kalt darf es im Büro eigentlich sein? Können Mitarbeiter einfach nach Hause gehen?

Ein Recht auf Homeoffice besteht nicht. Allerdings kann man den Chef danach fragen, ob man zuhause weiterarbeiten darf. Die Arbeit ganz wegen erhöhter Erkältungsgefahr zu verweigern, wäre töricht. Schlimmstenfalls käme es zur Kündigung. Ähnliches gilt übrigens auch bei Hitzegefahr im Büro.

Natürlich dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter keinen gesundheitlichen Risiken aussetzen. Dass am Ende sogar so viele Mitarbeiter wegen „Unterkühlung am Arbeitsplatz“ krank werden, kann niemand ernsthaft wollen. Erst recht nicht Chefinnen und Chefs. Wer also am Arbeitsplatz nicht frieren will, dem können schon kleine Fitnessübungen am Schreibtisch helfen, um nicht nur Verspannungen zu lösen, sondern auch die Muskeln warmzuhalten. Auch ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause oder Treppensteigen anstelle von Aufzugfahren sind nützlich, damit der Arbeitnehmer die nächsten Jahre gesund und fit bleibt. Denn eines ist sicher: Bewegung, um nicht zu frieren, dient vor allem der eigenen Gesundheit.

