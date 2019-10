Diese Käse keinesfalls verzehren: Es besteht Lebensgefahr - Angst nach Todesfällen

Also sollen die Grenzen "geschlossen" werden, nur noch einheimische Bio-Produkte auf dem Markt angeboten werden und bei Importen aus dem Ausland jede LKW-Ladung peinlich genau beprobt werden und ein Import erst erfolgen wenn die Proben alle bestanden wurden?

Ganz davon abgesehen können bakterien ebenso auch bei handwerklich hergestellten Produkten auftreten, nur wenn bei Metzger Wurstmann oder Feinkost Milchmann so etwas auftritt liest man in der Presse eher selten davon. Bei produkten aus größeren Produktionsstätten sind halt auch größere Mengen der Ware betroffen, damit eine größere Anzahl Verbraucher so dass dies veröffentlicht wird.