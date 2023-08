Ungewöhnliche Kaffee-Zutat hat offenbar Wunderwirkung: Gesundheitsexpertin nennt gleich 3 Vorzüge

Jeder bereitet seinen morgendlichen Kaffee unterschiedlich zu. Eine ungewöhnliche Zutat macht das Lieblingsgetränk jetzt aber besonders gesund.

Kassel – Viele Menschen starten ihren Morgen nicht vor einer Tasse Kaffee. Dabei denken die meisten beim beliebtesten Heißgetränk eigentlich nur an seine Fähigkeit, wach zu machen.

Ob und inwiefern Kaffee sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, darüber herrscht noch viel rege Diskussion. Doch einige Studien in der Vergangenheit haben gezeigt, dass die schwarze Bohne ein wahres Multitalent ist und eine gesundheitsfördernde Auswirkung hat – auch beim Abnehmen kann Kaffee hilfreich sein. Die Wirkung geht aber tatsächlich weit darüber hinaus. So gilt Kaffee zudem als Geheimwaffe in Haus und Garten. Insbesondere bei stinkendem Müll im Sommer kann Kaffee schnell Abhilfe schaffen.

Im Februar stellte Starbucks in Mailand den sogenannten „Oleato“ (Kaffee mit Olienöl) vor. Kaffee und Olivenöl ist eine ungewöhnliche Kombination, liegt aber scheinbar voll im Trend. Was die Kombination so gesund macht, verrät Sat.1-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder beim Frühstücksfernsehen.

Kaffee mit Olivenöl: Warum die Kombination so gesund ist

Wer Gewicht verlieren möchte, verzichtet oftmals auf Fett. Doch einige beliebte Öle können beim Abnehmen helfen. Olivenöl ist besonders gesund, da es, wie die Gesundheitskasse AOK informiert, neben einer großen Menge einfach ungesättigter Fettsäuren auch zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Davon profitieren nicht nur Herz und Gefäße, sondern der ganze Körper. Auch die New York Times beschäftigte sich im Rahmen der Starbucks-Neuheit mit dem Gesundheitsfaktor des Olivenöls. Täglich zwei Esslöffel Olivenöl sollen Schlaganfall und Herzinfarkt vorbeugen können.

Laut Sat.1-Gesundheitsexpertin ist Kaffee in Kombination mit Olivenöl wegen folgender Gründe so gesund:

Antioxidantien: Olivenöl enthält eine Vielzahl an Antioxidantien, die freie Radikale im Körper bekämpfen können. Diese schädlichen Moleküle können zu Entzündungen und Krankheiten führen.

Olivenöl enthält eine Vielzahl an Antioxidantien, die freie Radikale im Körper bekämpfen können. Diese schädlichen Moleküle können zu Entzündungen und Krankheiten führen. Gesunde Fette: Olivenöl besteht aus einfach ungesättigten Fettsäuren, die als gesunde Fette bekannt sind. Diese sollen das Herz-Kreislauf-System schützen und den Cholesterinspiegel senken.

Olivenöl besteht aus einfach ungesättigten Fettsäuren, die als gesunde Fette bekannt sind. Diese sollen das Herz-Kreislauf-System schützen und den Cholesterinspiegel senken. Koffein-Boost: Kaffee ist bekannt für seinen Koffeingehalt, der uns morgens in Schwung bringt. Wenn man Olivenöl hinzufügt, kann der Koffein-Boost noch verstärkt werden. Der Grund: Die gesunden Fette im Olivenöl können dazu beitragen, dass das Koffein langsamer freigesetzt wird und länger anhält.

„Besonders für Menschen mit Bluthochdruck hat das Trendgetränk den Vorteil, dass die Wirkung des Koffeins verlangsamt wird und deshalb nicht so belastend für den Körper ist“, erklärt die Expertin. Zudem könne das Olivenöl „das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den Cholesterinspiegel senken und vor Zellschäden schützen“.

Butterkaffee hilft beim Abnehmen: Diese Vorteile bringt diese Kaffee-Kombination

Laut Angaben des Konzerns soll das Olivenöl im Kaffee für ein samtig- weiches, üppiges Aroma sowie für eine außergewöhnliche Textur sorgen. Das Hinzufügen von Öl ist allerdings nicht neu. Der Oleato mag den einen oder anderen vielleicht an den Butterkaffee (Bulletproof-Coffee) erinnern. Beim Butterkaffee wird zum Kaffee noch Butter oder Mandelmus und MCT-Öl, meist Kokosnussöl gemischt, bis eine cremige Flüssigkeit entsteht.

Butterkaffee soll, wie der Fernsehsender berichtet, die Aufmerksamkeit und Konzentration steigern sowie die Wirkung von normalem Kaffee verstärken. Es ersetzt zudem das Frühstück und soll zusätzlich lange sättigen, was beim Abnehmen hilfreich ist. (Vivian Werg)