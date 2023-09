Abnehmen mit Kaffee: Diese zwei Zutaten sollen Ihre Pfunde zum Purzeln bringen

Von: Vivian Werg

Kaffee schmeckt – da sind sich viele einig. Wer aber seinem Heißgetränk Fett beimischt, soll einen positiven Effekt auf den Hüften spüren.

Kassel – Jeder hat seine Morgenroutine, mit dem er am besten energievoll in den Tag startet. Gerade für Morgenmuffel gibt es hilfreiche Tipps, die für mehr Produktivität und gute Laune nach dem Aufstehen sorgen. Es gibt aber auch Morgen-Routinen, die kontraproduktiv sind.

„Bulletproof Coffee“ aus den USA: Kaffee am Morgen soll beim Abnehmen helfen

Für die meisten aber ist eine Tasse Kaffee nach dem Aufstehen essenziell, um überhaupt erst richtig wach zu werden. Dabei gibt es einen perfekten Zeitpunkt für das beliebte Heißgetränk. Dass die schwarze Bohne aber weitaus mehr kann, haben einige Studien in der Vergangenheit gezeigt. So kann sich Kaffee positiv auf die Gesundheit auswirken und sogar beim Abnehmen helfen. So soll das Trendgetränk „Bulletproof Coffee“, auch Butterkaffee genannt, aus den USA beim Kampf gegen die Kilos wahre Wunder bewirken.

Abnehmen mit Kaffee: So soll Butterkaffee bei der Gewichtsreduktion helfen

Jeder bereitet seinen morgendlichen Kaffee unterschiedlich zu. Zwei Zutaten im Kaffee sollen aber bei der Gewichtsabnahme besonders helfen: Butter und MCT-Öl (meist Kokosöl). Eine sehr ungewöhnliche Kombination, aber laut dem Erfinder, dem Silicon­-Valley-­Unternehmer Dave Asprey, sehr effektiv, weil es lange sättigt und das Hungergefühl mindert. Folglich soll er nicht nur eine Menge Energie liefern, sondern aufgrund der hochwertigen Fette den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung steigern.

Wer Butterkaffee am Morgen trinkt, soll laut Asprey ohne Frühstück bis zum Mittagessen auskommen und energiegeladen durch den Tag kommen. Zwar gibt es keine wissenschaftlichen Studien, die diese Behauptungen unterstützen, dennoch soll der „kugelsichere“ Kaffee folgende positive Effekte bringen:

Langanhaltendes Sättigungsgefühl

Gewichtsverlust

Kein Heißhunger

Erhöhte Energie

Bessere kognitive Fähigkeiten

Steigerung der Aufmerksamkeit, Konzentration und Leistungsfähigkeit

Abnehmen mit Kaffee: Diese Zutaten benötigen Sie für einen Butterkaffee

Die Tradition von Butter in heißen Getränken geht, wie die New York Times schreibt, auf das Volk der Sherpas zurück, die im Himalaya leben. Und tatsächlich hat Asprey sich nach eigenen Angaben bei seinem Butterkaffee an dem Yak-Butter-Tee orientiert. Bei der Zubereitung sollte man auf hochwertige Produkte achten:

Kaffee aus schimmelarmen Kaffeebohnen

Butter aus Grasanbau (Weidebutter). Asprey zufolge enthält nur sie das optimale Verhältnis von Omega-­3­ zu Omega­-6­-Fettsäuren und soll daher gesünder als marktübliche Butter sein.

MCT-Öl wie beispielsweise Kokosöl – ihm werden günstige Stoffwechsel-Eigenschaften nachgesagt

Die speziellen Fette der Butter und die mittelkettigen Fettsäuren des MCT-Öls gelten laut der Vereinigung unabhängiger Gesundheitsberater (UGB) als leicht appetithemmend und kalorienarm. Ist dann also alles in Butter?

Wie gesund ist das Trendgetränk aus den USA?

Die ungewöhnliche Kreation baut auf das Prinzip der Keto-Ernährung auf. Diese enthält wenig bis gar keine Kohlenhydrate, aber viele Fette. Dadurch soll der Körper dauerhaft in den Stoffwechselmodus versetzt werden. Butterkaffee ist vor allem bei Menschen, die sich Low-Carb oder nach der Keto-Diät ernähren, besonders beliebt– dabei kann diese Diät dem Körper enorm schaden. Eine ketogene Ernährung sollte, wie die Gesundheitskasse AOK empfiehlt, daher nur nach ärztlicher Absprache erfolgen. Wer sein Lieblingsgetränk allerdings mit einem Schuss Olivenöl trinkt, tut seiner Gesundheit nach Aussagen der Sat.1-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder viel Gutes.

Auch wenn es im Netz viele positive Erfahrungsberichte gibt und gerade Hollywood-Prominente darauf schwören, gibt es ebenfalls kritische Expertenmeinungen. Denn der Butterkaffee ist keine leichte Kost. So enthält eine Tasse Butterkaffee laut der Fitness-Zeitschrift Fit for Fun mindestens 230 Kalorien und 25 Gramm Fett – davon sind 21 Gramm gesättigte Fettsäuren. „Das sei, als würde man täglich eine Tasse Schlagsahne zum Frühstück trinken und davon kann man nicht abnehmen!“, sagt Sven-David Müller, Ernährungswissenschaftler aus Brandenburg, gegenüber dem Online-Magazin Fitbook.de

Experte warnt vor übermäßigem Konsum

„Butter liefert fast ausschließlich gesättigte Fettsäuren, Gefäß-schädigende Transfettsäuren. Und die erhöhen erwiesenermaßen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, so der Experte weiter. Daher warnen viele Experten vor einem übermäßigen Konsum.

Wer nur Butterkaffee trinkt, ohne gleichzeitig auch die Ernährung umzustellen, wird, wie der Fernsehsender Sat1 berichtet, kaum Erfolg beim Abnehmen haben. Um also langfristig abnehmen zu können, kommt man folglich nicht um einen gesunden Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Sport und Bewegung herum.