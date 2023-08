Urlaubs-Abzocke auf den Kanaren: Verbraucherschützer warnen vor fieser Masche

Niemals vor Ort unterschreiben

Betrug auf den Kanaren: Verbraucherschützer warnen Urlauber derzeit vor dubiosen Timesharing-Angeboten auf den spanischen Ferieninseln.

München – Timesharing ist an sich ein einfaches wie geniales Prinzip: Mehrere Urlauber teilen sich eine Unterkunft, und besuchen diese über Jahre immer wieder. So bleiben die Kosten gering, aber für die Reisenden fühlt sich der oft besuchte Ort oft wie ein zweites Zuhause an, obwohl man nicht die ganze Immobilie erwirbt, sondern nur das Recht auf zeitlich begrenzte Nutzung. Die lästige Unterkunftssuche entfällt ebenfalls. Auch auf den beliebten Ferieninseln der Kanaren, die derzeit von Waldbränden heimgesucht werden, wird dieses Prinzip genutzt. Doch Verbraucherschützer warnen Urlauber nun vor dreister Abzocke.

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) spricht aktuell eine Warnung vor dubiosen Timesharing-Angeboten auf den Kanaren aus. Urlauber würden bei diesen Touristenfallen oft ihr Geld nicht zurückbekommen. Betrugsversuche würden sich im Moment häufen, schreibt die EVZ auf ihrer Website. Konkret geht es um sogenannte Urlaubsgutscheine. Diese sollen als vermeintliche Timesharing-Angebote verkauft werden. Die Krux liegt in der Länge der Gültigkeit: Rechtlich gesehen spricht man erst ab einem Jahr von Timesharing.

Neue Abzock-Masche: Betrüger sprechen Kanaren-Urlauber auf der Straße an und lassen sie „Lose“ ziehen

Bei der neuen Masche auf der zu Spanien gehörigen Inselgruppe werden Urlauber direkt auf der Straße angesprochen und dazu angehalten, ein Los zu ziehen. Wenig überraschend folgt ein „Gewinn“. Anschließend werden die Reisenden zu einer Führung durch eine Luxushotelanlage eingeladen, die sich aber als oft stundenlanges Drängen der Betrüger entpuppt, einen Vertrag über einen Aufenthalt in dem Hotel zu unterschreiben.

Urlauber sollten sich auf keinen Fall dazu überreden lassen, denn einmal unterschrieben, komme man nicht so einfach aus den Verträgen heraus. „Die Unternehmen agieren oft mit zweifelhaften Methoden, die viele Urlauberinnen und Urlauber häufig als Betrug empfinden“, so das EVZ. Spätestens wenn die Anbieter eine sofortige Anzahlung verlangen, sollte man „aufstehen und gehen“. Verlangt wird beispielsweise eine Anzahlung von 1000 Euro, oder gar die ganze Summe von 5000 bis 25.000 Euro.

Timesharing-Masche: Betrüger lassen die Nachteile unerwähnt

Das Problem: Die Anbieter preisen nur die Vorteile an und lassen die Nachteile des Teilnutzungsvertrags unerwähnt. Die Verbraucherschützer raten, sich ausgiebig mit diesen auseinanderzusetzen. Timeshare sei keine Geldanlage, die man (gewinnbringend) weiterverkaufen kann. Auch sei man nicht gegen eine Insolvenz des Anbieters abgesichert. Ebenso bestehen keine Rechte bei Mängeln; das üblicherweise geltende Reiserecht wie beispielsweise bei Pauschalreisen sei auf Timesharing nicht anwendbar. Es gelte also, den Vertrag ausgiebig zu prüfen – und sich auf keinen Fall sofort und vor Ort zu etwas überreden lassen.

