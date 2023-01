Kann man als Rentner die Kfz-Versicherung steuerlich absetzen?

Von: Christian Einfeldt

Auch Rentner können Ausgaben von der Steuer absetzen. Neben Krankheits- oder Pflegekosten zählt dazu unter anderem auch die Kfz-Steuer. Was es zu beachten gilt.

Hamburg – Zu den Ausgaben, die Verbraucher von der Steuer absetzen können, zählen unter anderem Werbungskosten oder eine Pendlerpauschale. Bis zu einem gewissen Grad absetzbar sind für Arbeitnehmer außerdem Kosten für Bildung oder Versicherungs- und Gesundheitskosten. Doch auch Rentner können profitieren und Ausgaben steuerlich geltend machen. Ihnen steht in diesem Zusammenhang unter anderem auch die anteilige Befreiung von Krankheits- und Pflegekosten zu. Was darüber hinaus gilt: Auch sie können die Kfz-Steuer absetzen und damit mitunter viel Geld sparen. Das berichtet 24hamburg.de.

Kfz-Steuer absetzen: Wie Rentner Ausgaben von der Steuer absetzen können

Arbeitnehmer können die entsprechende Haftpflicht einfach in ihrer Steuererklärung aufnehmen. Auf diesem Weg macht sich der Antragsteller gleichermaßen als Versicherungsnehmer wie Halter des Autos kenntlich. Das ist auch dann möglich, wenn vergessen wurde, die Kosten einzureichen. Entsprechende Angaben können auch noch nachträglich gemacht werden. Im Regelfall gilt eine Einspruchsfrist von einem Monat. Fragen, welche konkreten Summen von der Steuer absetzbar sind, hängen nach Berichten der Allianz-Versicherung von Faktoren wie Einkommen, Berufsgruppe oder – hier in diesem expliziten Beispiel der Kfz-Steuer – von der Fahrzeugnutzung ab.

Was für Arbeitnehmer gilt, gilt übrigens auch für Selbstständige. Je nach Steuersatz kann die Höhe der Summe, die der Antragssteller zurückerhält, variieren. Auch hier geht die betroffene Person eine Verpflichtung ein, wonach man versichert, Halter wie steuerpflichtig zu sein – die Grundvoraussetzungen eines jeden Antrags, wenn es um die abzusetzende Kfz-Versicherung geht. Zusätzlich können sie Leistungen einer Kfz-Teilkasko bzw. Kfz-Vollkasko in Anspruch nehmen. Doch wie ist der konkrete Fall bestimmt, wenn sich der Antragsteller im Ruhestand befindet?

Kfz-Steuer: Welche Angaben Rentner bei der Steuererklärung machen müssen

Auch Rentner, die schon jetzt von acht Zuschüssen des Staates profitieren können, sind befugt, Kosten der Kfz-Versicherung von der Steuer abzusetzen. Wie auch Pensionäre, die im Vergleich zu Rentnern oft eine höhere Steuerlast haben, können auch sie die Ausgaben infolge einer Kfz-Haftpflichtversicherung in ihrer Steuerklärung angeben. Im Zuge dessen ist es notwendig, entsprechende Angaben bis Ende Juli jeden Jahres dem Finanzamt einzureichen.

Wie hoch die finanziellen Ersparnisse wirklich sind, hängt vom individuellen Fall ab. Rentner mit nur einem geringen Renteneinkommen könnten nach Allianz-Berichten jedoch profitieren. Zufolge des Versicherungsportals Clark können Rentner derweil in Summe bis zu 1900 Euro an Sonderausgaben in ihrer Steuererklärung geltend machen. Zusätzliches Geld, das in Zeiten der Inflation für Entlastung sorgen könnte.