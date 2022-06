Störungen bei Kartenzahlungen: Ausfälle jetzt auch bei Visa und Co in der Schweiz - Chaos bei Coop

Von: Stella Henrich

Während sich die Lage in Deutschland wieder etwas zu beruhigen scheint, berichten nun erstmals Nutzer von Problemen bei Zahlen mit der Visa- und GiroCard in der Schweiz.

München ‒ Nutzer berichten von Problemen beim Kartenzahldienst Visa auf dem Internetportal allestoerungen.ch. Wer in Basel bei Coop und Migros kaufen wollte, musste bar zahlen. Auch in diversen anderen Läden in der Region Basel funktionierten die Kartenterminals nicht mehr. Denn auch dort waren Kartenzahlungen nicht mehr möglich. Auch hierzulande sind Kunden nach wie von Störungen beim Bezahlen an Kassenterminals betroffen.

Die Störung in der Schweiz habe über eine Stunde gedauert, teilte eine Coop-Mediensprecherin auf Anfrage von 20 Minuten mit. Eine Nutzerin berichtet bei Twitter sogar von Chaos im Coop.

Doch außer der VisaCard soll auch die GiroCard weiterhin von Ausfällen betroffen sein. Nach Angaben von allestoerungen.ch arbeiten Netzbetreiber und technische Dienstleister gemeinsam an einer Fehlerbehebung.

Und Twitter-Nutzerin Sybille bringt es mit der lapidaren Frage auf den Punkt „Sind da eventuell die gleichen alten Geräte im Einsatz, die auch in Deutschland Probleme machen?“

Eine Leserin von 20 Minuten tangiert das Problem mit den Kartenzahlungen nicht. „Mag ja sein, dass ich veraltet bin in dem Punkt, ich habe gar keine Kreditkarten, ich bezahle immer bar.“ Und über das Chaos an den Kassen findet die Leserin auch die passenden Worte: „Jeder ärgert sich, wenn es an der Kasse nicht schneller geht - aber wie oft muss ich zuschauen, wenn ein Kartenzahler mit dem Gerät nicht klarkommt oder umgekehrt das Gerät nicht mit dem Kartenkunde“. Es gehe nur da zackig, wenn kontaktlos die Karte eingescannt wird. „Da muss ich sagen, das ging dann aber fix“, witzelt sie.