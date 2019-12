Edeka und Netto entwerfen neuen Kassenzettel - mit spürbaren Änderungen für die Kunden

Das ist NICHT mein Problem. Irgendwo muss in diesen "Kreislauf des Wahnsinns" eingegriffen werden....Und die einzige Möglichkeit ist als KUNDE...

Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Olaf Scholz, SPD, ist für diesen Gesetzentwurf zur Einführung der Bon-Pflicht im Einzelhandel verantwortlich.

Weniger bekannter Hintergrund dafür könnte sein, dass der SPD die „Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft“ (DDVG) gehört (im Wert von ~200 Millionen €). Dieser SPD-Firma gehört wiederum ein 47,8 %-Anteil an der Firma Locafox GmbH in Berlin.

Unter den Ausrüstern und Händlern von Kassen- und Druckersystemen gehört die Locafox GmbH zu den maßgeblichen Anbietern.

Ist doch schön, wenn man unter Parteifreunden so solidarisch sein kann.

Auf die Locafox käme da ein gutes Geschäft zu . . .

Bessere Idee.

Die Bons in einer Schachtel sammeln und wenn diese voll ist an das Finanzministerium schicken.

Wenn das nur 1/4 der Bürger macht kapieren die Politiker vielleicht (aber nur vielleicht) welchen hanebüchenen Unsinn die anrichten.

Aber da kommt mir wieder Einstein in den Sinn, das mit der Unendlichkeit von Dummheit und Universum.