Kassenbon-Pflicht! 2020 droht der Zettel-Irrsinn auch in Deutschland - Einzelhandel warnt schon jetzt

Siehe Bundestrojaner, siehe Grosser Lauschangriff, siehe Banken Meldepflicht an FA, siehe ... Am Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgern erkennt man wie schlecht er selbst denkt. Wer andere ständig über den Tisch zieht, meint, die anderen würden das sicher auch tun.

Was schreiben Sie denn für einen.....? Es gilt doch bisher schon die Pflicht einer Registrierkasse, ja bei all den Berufsgruppen die Sie gerade genannt haben. Jeder Vorgang in der Kasse wird registriert und ist nicht löschbar! Bedeutet die Steuerprüfung kann ohne Probleme alle Vorgänge wie Stornos, manuelles öffnen der Kassenschublade, jede einzelne Buchung mit Zeit, Belegnummer und Co. nachvollziehbar. Das wird auch bei Testkäufen überwacht ob denn wirklich alles getippt wird und nennt sich Kassenprüfung vom FA.

Was soll sich also bessern?