Überraschung im Baumarkt: Dreifach ungewöhnlicher Kassenzettel bringt Kunden zum Staunen

Von: Raffaela Maas

Ein Baumarkt-Kunde staunte nicht schlecht, als er einen genaueren Blick auf seinen Kassenzettel warf. Sein Glück begeisterte auch die User im Netz.

Berlin - Kassenzettel im Supermarkt werden von vielen Kunden kaum Beachtung geschenkt. Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass der genauere Blick auf den Bon für eine Überraschung sorgen kann. Mal überrascht der ungewöhnliche Preis eines Produktes die Kunden, mal ist es die Endsumme des Einkaufs, die die Kunden aufhorchen lässt. Nun bemerkte ein Baumarkt-Kunde gleich mehrere glückliche Zufälle auf seinem Kassenzettel. Ein Bild von dem Glücks-Kassenzettel teilte der verwunderte Kunde kurz nach seinem Einkauf auf Facebook.

Kassenzettel mit Schnapszahl-Überraschung im Baumarkt

„Grad im Baumarkt gewesen. Am 11.11. 11,11 € zu bezahlen ist schon strange ...“, schrieb der Kunde auf Facebook. Die Kassiererin und er hätten sich an der Kasse über den Zufall amüsiert. Erst nach dem Verlassen des Baumarktes schaute er erneut auf seinen Zettel und bemerkte noch ein weiteres überraschendes Detail: Offenbar fand sein Einkauf am 11.11. für 11,11 € ausgerechnet um 11:11 Uhr statt. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich zu doof in Mathe bin, um sowas zu planen. Was mach’ ich denn jetzt?“, wandte sich der Kunde an die User auf Facebook.

Dreifache Schnapszahl-Überraschung: Facebook-User reagieren begeistert

Im Kommentarbereich des Posts fanden sich prompt viele Reaktionen. Gleich zwei User rieten dem Beitragsersteller, den Zettel zu signieren und für den guten Zweck versteigern zu lassen. Ein weiterer User verwies auf das Glück des Kunden und kommentierte, es sei „der richtige Moment, um einen Lottoschein abzugeben“. Auch die Verknüpfung zum Kölner Karneval, der zum 11.11. um 11:11 Uhr startete, fand sich in den Kommentaren. So schrieb eine Nutzerin: „Ganz klar! Zeit, den Zug nach Köln zu nehmen! Du hast wahrscheinlich zu wenig gefeiert die letzte Zeit!“

Zuletzt sorgte ein Pfandbon mit außergewöhnlich hohem Wert für Furore im Netz. Ein Kaufland-Kunde meldete sich schließlich mit einem eigenen Rekord-Pfandbon zu Wort. (rrm)