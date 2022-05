Kassenzettel: Nur wer kontrolliert, spart richtig – nicht nur Schnäppchenjäger sollten aufpassen

Von: Stella Henrich

Wie oft hört man den Satz beim Bezahlen an der Supermarktkasse. Brauchen Sie den Beleg? Mitnehmen oder wegschmeißen? Nicht nur Schnäppchenjäger sollten den Bon kontrollieren.

München - Viele Kunden verlassen sich darauf, dass am Ende ihres Einkaufs an der Supermarktkasse alles richtig verrechnet wird. Doch Fehler passieren – auch an den Scannerkassen. Dabei gibt es gute Gründe, den Kassenbeleg vor dem Verlassen des Ladens zu kontrollieren.

Kassenzettel: Darum macht es Sinn, den Beleg zu kontrollieren

Prozente wurden nicht abgezogen:

Sie wollen ein lukratives Schnäppchen machen und kaufen einen Artikel zum Aktionspreis. Erst später bemerken Sie, dass Ihnen der reguläre Preis berechnet wurde. Hier gilt: Sie haben keinen Anspruch auf den Aktionspreis. Sie müssen die Ware aber auch nicht zum höheren, regulären Preis kaufen. Ein Tipp: Wenn Sie Kassenmitarbeiter auf den Fehler hinweisen, kann es sein, dass Sie aus Kulanz das Produkt zum günstigeren Preis bekommen. Ware kann nur mit Kassenbeleg umgetauscht werden:

Ein Irrglaube ist, dass Kunden generell ein Umtauschrecht haben, wenn Sie eine Ware kaufen. Im Einzelhandel gilt das nicht. Einige Händler haben diesbezüglich aber eigene Regeln und schreiben diese auch auf ihre Kassenzettel. Selbst mangelfreie Ware können Kunden nur auf Kulanzbasis zurückgeben. Wenn einem im Laden gekaufte Produkte nicht gefallen, muss sie der Händler also nicht zurücknehmen. Falsches Wechselgeld:

Mitarbeiter sitzen den ganzen Tag in ihrer Kassenzone, nehmen Geldscheine entgegen und geben zum Teil große Geldbeträge an die Kunden zurück. Da kann es natürlich auch hin und wieder einmal passieren, dass es beim Herausgeben des Wechselgeldes zu Fehlern kommt. Ein Tipp: Zählen Sie gleich nach dem Bezahlen das Wechselgeld nach und reklamieren Sie es beim Kassierer, wenn Sie glauben, dass der Rückbetrag nicht stimmt. Artikelpreis stimmt nicht mit Preis auf Regalschild überein:

Am Produktregal steht ein bestimmter Preis, der Sie zum Einkauf der Ware verlockt. Sie greifen bei diesem Topangebot zu. Nachdem Sie die Ware gekauft haben, stellen Sie fest, dass der Preis auf dem Kassenbon ein anderer ist als der auf dem Preisschild am Regal. Die Gesetzeslage ist klar: Der Preis auf dem Regal ist nicht bindend, er soll lediglich Kunden dazu auffordern, ein Angebot zu stellen. Ein Tipp daher: Nehmen Sie das Produkt mit zur Kasse, wird beim Einscannen ein anderer Preis ausgewiesen, können Sie selbstverständlich vom Kauf zurücktreten. Sie können allerdings nicht darauf bestehen, das Produkt zum ausgeschilderten Preis zu erwerben. Nur aus Kulanzgründen kann der Einzelhändler zustimmen, das Produkt zum ausgeschriebenen Preis zu verkaufen. Artikel mehrfach berechnet:

Besonders ärgerlich für Kunden ist, wenn ein einziger Artikel versehentlich zwei- oder mehrfach eingescannt wurde. Oder der Kassenmitarbeiter verzählt sich und tippt die falsche Anzahl in die Kasse ein. Bemerken Sie den Fehler erst zu Hause auf dem Kassenbeleg, kann eine Reklamation problematisch werden, denn es ist oftmals schwer zu beweisen, dass Sie Produkte nicht erhalten haben. Deshalb besser schon im Laden nachzählen, wie viele Produkte Sie im Einkaufswagen haben. Diese Zahl können Sie dann schnell mit den Positionen auf dem Kassenbon vergleichen.

Wer seinen Kassenbeleg richtig nach dem Einkauf kontrolliert, spart oftmals bares Geld. (Symbolbild) © imago

Kassenbeleg: Verbraucherschützer warnen

Es ist aber nicht immer nur der Kassenbeleg, welcher in Deutschland seit 2020 an den Kassen verpflichtend ist, auf die ein Kunde beim Einkauf achten sollte. Schon lange warnt die Verbraucherzentrale in Deutschland vor solchen Tricks im Einzelhandel wie beispielsweise Mogelpackungen oder auch Psycho-Tricks, die Kunden zum Kaufen animieren sollen, weil sie für ein wahres Kauferlebnis beim Einkaufen sorgen.

