Kaufland-Kunde empört: „Komme mir betrogen vor“ - doch sein Vorwurf hat einen großen Haken

Von: Michelle Brey

Dieser Kassenzettel ließ einen Kaufland-Kunden stinksauer werden. © Screenshot Twitter/Tee_Lichtenrade

Eine Rabatt-Aktion sorgt für Wut bei einem Kaufland-Kunden. Die Antwort des Supermarkts lässt nicht lange auf sich warten.

Berlin/München - Eine Rabatt-Aktion von Kaufland kam bei einem Kunden nicht so gut an. „Ich komme mir betrogen vor“, schrieb er auf Twitter - und scheint auf den ersten, schnellen Blick auch recht zu haben. Ein zweiter Blick offenbart allerdings einen Haken.

Kaufland-Kunde sauer: Kassenzettel und Prospekt zeigen Misere

Ein Foto eines Kassenzettels und offenbar ein Screenshot einer Rabatt-Aktion: Beides fügte der Kaufland-Kunde, der offenbar in einer Berliner Filiale seine Einkäufe erledigte, seinem Tweet bei. Die Rabatt-Aktion sah laut dem Foto vor, dass das Produkt „AMECKE Sanfte Säfte“ für Kunden von 1,79 Euro um 22 Prozent auf 1,39 Euro reduziert wurde. Für Kaufland-Card-Kunden sollte es sich sogar um eine Reduzierung von 33 Prozent auf 1,19 Euro handeln. Der Kaufland-Kunde sah offenbar die Angebote und kaufte dementsprechend ein.

Von seinem Kassenzettel geht allerdings hervor, dass er 1,99 Euro für den Saft zahlte. „Und ich habe sogar die Kaufland Card“, beschwerte er sich via Twitter. Die Antwort des Supermarkts ließ jedoch - wie auch bei einer anderen Kaufland-Beschwerde - nicht lange auf sich warten.

Kaufland-Kunde empört - doch Supermarkt-Reaktion folgt prompt

Via Twitter reagierte Kaufland auf die Kritik und schrieb: „Das Angebot bezieht sich auf die ‚Sanften Säfte‘ von Amecke, siehe Prospekt.“ Dann wies das Unternehmen zurecht: „Du hast einen ‚Amecke Plus‘-Saft gekauft.“ Ein Blick auf den Kassenbon offenbart: Der Kunde nahm sich einen „Amecke Vitamin D“-Saft aus dem Regal. Wie auf der Website des Unternehmens deutlich wird, zählen zu den „Amecke Plus“-Säften auch etwa die Säfte „Amecke Calcium und Magnesium“ oder „Amecke Zink und Vitamin C“.

Der Kaufland-Kunde ließ diesen Kommentar aber nicht einfach so auf sich sitzen. „Naja, ganz ehrlich: Wer soll da durchsteigen?“, fragte er direkt an Kaufland gerichtet. Zudem sei der Saft in dem Regal gestanden, „wo groß 1,39 Euro dran stand“, argumentierte er. „Entweder nehmt ihr alle ins Angebot oder halt keine“, schlug er schließlich noch vor. Kaufland ging darauf allerdings zunächst nicht mehr ein.

