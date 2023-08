„Wohl was schiefgelaufen“: Kaufland muss sich Fehler erklären lassen

Von: Christoph Gschoßmann

Kaufland machte einen Fehler, der wohl jedem Beobachter sofort ins Auge springt. Doch dann liefert der Markt eine überraschende Erklärung.

München – Das Produkt hält, was es verspricht: Das gilt leider nicht für alle Verpackungen. Bei einer Frühlingsrollen-Packung fühlte sich zuletzt ein Kunde um eine seiner zehn versprochenen Rollen gebracht. Das jüngste Beispiel aus dieser Reihe stammt von Kaufland: Hier stellte der Kunde erst zu Hause fest, dass der Markt beim Zählen bis sechs schon einmal durcheinanderkommt.

„Da ist dann wohl was schiefgelaufen! Habs leider erst daheim gesehen“, schreibt er unter einem Foto in der Social-Media-Plattform Facebook. Von den auf der Verpackung angepriesenen sechs Delikatesswürstchen sind offenbar nur fünf in der Einschweiß-Verpackung. Der Kunde erhofft sich eine Antwort von dem Markt, und die bekommt er auch. Allerdings versteht Kaufland zunächst gar nicht, wo das Problem zu liegen scheint.

Kaufland antwortet auf Kunden-Beschwerde: „Inhalt entspricht 200 Gramm“

„Um Missverständnisse zu vermeiden, würden wir dich gern darum bitten, uns konkret zu sagen, was du meinst. Gern helfen wir dir dann mit deinem Anliegen“, so der Markt. Der Kunde aber schreibt diesem dann wohl eine Direktnachricht, in der er den Sachverhalt genauer erklärt, denn einen Tag später postet Kaufland einen weiteren Kommentar: „Vielen Dank für deine Antwort“, heißt es, und weiter: „Die Gewichtsangabe ist unten rechts. Wir gehen davon aus, dass der Inhalt auch den 200 Gramm entspricht.“ Also könnte am Ende gar kein Fehler vorliegen, wenn fünf große Würstchen 200 Gramm entsprechen?

Auch wenn der Kunde wohl Masse genug für sein Geld bekommen hat, bleibt ein Irrtum natürlich bestehen: „Der Fehler mit der Mengenangabe muss natürlich korrigiert werden. Schick uns gern deine E-Mail-Adresse via Direktnachricht und verrate uns, aus welcher Filiale die Würstchen sind“, bittet Kaufland den Facebook-User.

Der Discounter Penny indes wagte kürzlich ein ungewöhnliches Experiment: Für neun Produkte müssen Kunden „die wahren Preise“ bezahlen. Die Meinungen klaffen weit auseinander. (cgsc)