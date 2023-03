Kaufland überrascht mit Spar-Tricks: So bekommen Kunden bares Geld zurück

Von: Kathrin Kuna

Tipps zum Sparen beim Einkaufen gibt es viele. Doch mit einigen Tricks erhalten Kunden bei Kaufland sogar Geld zurück.

Die Preise für Lebensmittel sind enorm hoch. Viele Verbraucher suchen daher nach Wegen, beim Einkaufen möglichst viel zu sparen. Dabei lohnt es sich, bei Kaufland einen ganz genauen Blick auf die Waren zu werfen. Denn der Discounter-Riese mit Sitz in Neckarsulm verspricht seinen Kunden, stets frische Ware anzubieten. Und: Sollte der Discounter das einmal nicht einhalten können, gibt es für die Kunden bares Geld zurück.

Kunden erhalten Geld bei Kaufland für abgelaufene Lebensmittel

Spar-Versprechen gibt es bei Supermärkten wie Kaufland, Lidl und Co. viele. Doch gerade jetzt, wo viele Verbraucher aufgrund der Inflation ganz genau aufs Budget achten müssen, ist jede Möglichkeit zum Sparen gerne gesehen. Da kommt ein Garantie von Kaufland gelegen, denn auf der Website verkündet der Discounter: Von Frische, Schnelligkeit und kurzen Wartezeiten sollen die Kunden bei ihrem Einkauf profitieren, berichtet echo24.de.

Diese Vorteile setzt Kaufland in Form von Gutscheinen in die Tat um. So erklärt der Discounter, dass es für jeden Artikel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum einen 2,50 Euro-Einkaufsgutschein geben würde. Das würde für den Lebensmittel-Riesen unter das Motto „Frische-Garantie“ fallen. Wer also ein abgelaufenes Produkt im Kaufland-Regal entdeckt, wird belohnt.

Nicht länger als fünf Minuten anstehen: Gutscheine für lange Wartezeiten an Frischetheke und Kasse

Doch nicht nur das: Auch an der Frischetheke verspricht Kaufland ein zügiges Vorgehen mit möglichst kurzen Wartezeiten. Gelingt dies einmal nicht und man muss länger als fünf Minuten anstehen, gibt es ebenso einen Einkaufsgutschein im Wert von 2,50 Euro. „Schnelligkeit an der Frischetheke“ betitelt der Discounter-Riese dieses Versprechen.

Was bereits an der Frischetheke gilt, setzt Kaufland auch bei seinen Kassen fort. Langes Anstehen in der Schlange möchte der Discounter offenbar vermeiden und entschädigt seine Kunden, insofern einige Voraussetzungen zutreffen: Den 2,50 Euro-Einkaufsgutschein gibt es dann, wenn man länger als fünf Minuten warten muss und nicht alle Kassen geöffnet sind.

Immerhin: Der Druck unter den Discountern ist groß. So startet jetzt auch Amazon eine Testphase mit „Amazon-fresh“, die bald zur Konkurrenz für Supermärkte wie Kaufland und Lidl werden könnte.