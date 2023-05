„Was soll ich hier kaufen?!”: Kaufland-Kunde empört über leere Regale

Von: Teresa Toth

Statt mit Backwaren gefüllter Regale sieht ein Kaufland-Kunde nur klaffende Leere. Weil es nicht das erste Mal ist, wendet er sich im Netz an den Supermarkt.

Oranienburg – Kaufland sorgt immer wieder für Überraschungen: Erst kürzlich war eine Kundin verwirrt über ein neues Getränk des Discounters, das jeweils zur Hälfte aus Kuhmilch und Haferdrink besteht. Doch nicht nur komische Produkte rufen Empörung hervor, auch über die verfügbare Menge ärgert sich die Kaufland-Kundschaft. So auch ein vermeintlicher Käufer, der sich genervt über einen Vorfall in einer Filiale Luft macht.

Kaufland-Kunde regt sich über fehlende Produkte auf: „dann spart euch die Werbung!“

„Ich frage mich als Kunde was soll ich hier kaufen?! Egal ob Obst und Gemüse in der Werbung oder im Backshop... alles leer“, beschwert sich der aufgebrachte Kaufland-Kunde auf Facebook. Darunter ist ein Schnappschuss von leeren Regalen eines Kaufland-Backshops zu sehen. Seine saftige Beschwerde postete er gleich auf der offiziellen Facebookseite von Kaufland.

Es sei nicht das erste Mal, dass der Kunde in der Filiale in Oranienburg vor leeren Regalen stehen musste, schreibt er. Und gibt enttäuscht ein bitteres Urteil ab: „Wird hier nie bestellt oder fehlt es einfach an Personal…liebes Kaufland Team…dann spart euch eure Werbung, wenn diese eh nicht vorrätig ist!“ Diesen Frust erlebte auch eine andere Kaufland-Kundin, die im Netz eine Wutrede über den Supermarkt und dessen fehlende Produkte hielt.

Gähnende Leere im Gebäck-Regal: Kaufland scheint mit dem Auffüllen ihrer Waren nicht hinterherzukommen. © mix1press/imago | Kaufland/Facebook Screenshot

Leere Regale bei Kaufland: Supermarkt reagiert auf Beschwerde-Post des Kunden

Kaufland kommentierte den Post und versuchte den verärgerten Konsumenten zu beschwichtigen. „Danke, dass du uns schreibst. Es tut uns sehr leid, dass du diese Erfahrungen in der Filiale machen musstest. Wir verstehen, dass du enttäuscht bist.“ Der Kunde solle dem Kaufland-Account eine Privatnachricht mit seiner Mail-Adresse senden, damit die Kollegen Kontakt zu ihm aufnehmen können.

Weniger verständnisvoll reagiert jedoch eine andere Facebook-Nutzerin. Die Vorwürfe des enttäuschten Käufers lässt sie nicht gelten. Ihrer Meinung nach sei der Kunde einfach zur falschen Zeit in der Kaufland-Filiale in Oranienburg gewesen. „Es wird zu einer bestimmten Uhrzeit nachgefüllt. Kannst du dir das nicht denken, sagmal?“, kontert sie. Andere Nutzer können diesen deutlichen Worten nur zustimmen – in Form von lachenden sowie Daumen-hoch-Emojis. (tt)