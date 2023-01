„Grad ziemlich sauer“: Kaufland-Kundin wiegt Möhren-Packung nach

Von: David Frey

Teilen

Eine Kundin beschwert sich auf Facebook nach einem Einkauf bei Kaufland über einen angeblichen Betrug bei einer Möhren-Packung. Im Netz begegnet man ihr mit Misstrauen.

Siegburg – Kaufland-Kundin schaut ganz genau hin. Denn fast täglich lassen sich in den sozialen Netzwerken Beiträge von Verbrauchern finden, die sich über Mogelpackungen beschweren. In der derzeitigen Inflation entdecken immer mehr Kunden dann Fälle der sogenannten Shrinkflation – das Phänomen, bei dem der Preis eines Artikels augenscheinlich zunächst nicht steigt, der Hersteller den bisherigen Verpackungsinhalt jedoch reduziert und das Produkt somit letztlich doch teurer ist, als zuvor. So geschehen bei einem Penny-Kunden, der sein Oregano-Glas auf den Kopf stellte und anschließend fassungslos war.

Kaufland-Kundin wiegt Möhren nach und fühlt sich um 310 Gramm betrogen

Ein weiterer häufiger Aufreger-Grund: Die tatsächliche Menge eines Produkts ist wesentlich geringer, als auf der Verpackung angegeben. Erst kürzlich beschwerte sich ein Edeka-Kunde darüber, dass er statt den 300 Gramm versprochenen Bratwürstchen nur 282 Gramm bekam. Einen solchen Fall will nun auch eine Frau ausgemacht haben, die ihren Ärger auf der Facebook-Seite von Kaufland rausließ.

„Ich bin grad ziemlich sauer!“, schreibt die Kundin unter einem Foto, das das Display einer Küchenwaage und das abgerissene Etikett einer 3 Kilogramm XXL-Möhren-Packung zeigt. Die Waage jedoch zeigt 2690 Gramm an, also 310 Gramm zu wenig. „Muss der Kunde wirklich alle verpackten Artikel nachwiegen, wenn er nicht betrogen werden will? Sauerei!!“, echauffiert sich die Kundin weiter.

Kaufland reagiert verständnisvoll auf die Kritik der Kundin, andere Facebook-User jedoch misstrauisch

Kaufland reagierte mit Verständnis auf den Post der Frau und bot ihr an, sich in einer Direktnachricht an das Unternehmen zu wenden, damit der Fall mit einem Mitarbeiter des Kundenmanagements weiterverfolgt werden kann. In einem anderen Fall reagierte der Supermarkt süffisant, als sich ein Kunde über den Kauf von Pfeffer beschwerte, wobei er sich offenbar jedoch vergriffen hatte.

Natürlich lässt sich bei dem neuen angeblichen Möhren-Betrug anhand der Zusammenstellung des Fotos nicht zweifelsfrei feststellen, ob die Kundin nicht selbst auch etwas getrickst hat. Jedenfalls meldeten sich andere Facebook-Nutzer unter dem Post und zeigten sich misstrauisch. „Deine einfache Haushaltswaage hast du bestimmt auch offiziell ein Eichamt eichen lassen, sodass sie haargenau abwiegt, oder?“, fragt jemand. „Vielleicht betrügst du uns, in dem du Möhren vorher von der Waage genommen hast? Die Tricks der gutscheingei*en Hausfrauen kennen wir. Damit kommst du zu spät“, schreibt ein anderer User.

Dass Einkäufe aber auch nicht immer nur negative Emotionen nach sich ziehen müssen, zeigt der Fall einer Kundin, die nach einem Kaufland-Besuch ganz beseelt war. (df)