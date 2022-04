Kaufland: Lebensmittel in Pfandgläsern – das sagen die Kunden

Der Supermarkt Kaufland testet ein Pfandsystem für bestimmte Lebensmittel in Gläsern (Symbolbild). © Gerald Matzka/dpa

Für mehr Nachhaltigkeit bietet Kaufland in einigen Filialen jetzt Lebensmittel in Pfandgläsern an. Aber wie kommt die neue Idee bei den Kunden an?

Neckarsulm – Pfand nicht nur für Getränkeflaschen, sondern auch für Lebensmittel in Gläsern? Bei einigen Kaufland*-Filialen ist das inzwischen Realität. Die Supermarktkette* aus Neckarsulm will damit weiteren Verpackungsmüll einsparen, weniger Plastik verwenden und nachhaltiger werden. Aber kommt das auch bei den Kunden gut an?

24RHEIN* verrät, wie die Kunden auf die Lebensmittel in Pfandgläsern bei Kaufland reagieren.

In insgesamt zehn Kaufland-Märkten wird das Pfand auf Lebensmittelgläser bereits getestet. Der Supermarkt bietet knapp 90 Produkte in den Gläsern an, darunter beispielsweise Müsli, Reis, Couscous, Zucker und Mehl. „Mit diesen Pfandgläsern bieten wir, neben den Unverpackt-Stationen, eine weitere innovative und praktikable Lösung, um auf Verpackungsmaterialien wie Plastik zu verzichten“, erklärt Robert Pudelko von Kaufland. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA